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花蓮強震天王星大樓受困者是「花蓮女中老師」 屋內救難畫面曝光

花蓮地震中市升二級開設 盧秀燕飛新加坡途中線上指揮

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府二級開設災害中心，市長盧秀燕人在新加坡，線上召開會議。圖／新聞局提供
台中市府二級開設災害中心，市長盧秀燕人在新加坡，線上召開會議。圖／新聞局提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮地震，台中市多處傳災情，副市長黃國榮統籌應變。台中市中午12點30分升級為二級開設，盧秀燕除在飛機上即透過Wi-Fi線上指揮，抵新加坡後即與台中市災害應變中心連線，掌握最新情況。

一級開設由市長兼任指揮官，二級開設時指揮官由災害防救業務主管機關首長代理。

市府表示，台中市捷運各站已完成檢修，確認系統安全無虞，上午9點16分恢復全線雙向運轉。

另消防局接獲消防署待命指令，今日上午特搜大隊待命整備，包括30名搜救隊成員含3位醫師、1位獸醫師、2位土木技師及2隻搜救犬。各式救援裝備如光纖式影像探測儀、混泥土鏈鋸、圓盤切割器、AZ腳架、鑿岩機、鑽孔機、重型救援頂昇支撐器材、雷達生命探測器等，待收到內政部出動命令，即刻馳援災區，展開救援。

二級開設，盧秀燕首先關切市民受傷情形，她表示雖人在新加坡，但隨時與各局處保持聯繫，第一時間也聯繫花蓮縣長徐榛蔚，表示關心。

台中市 獸醫師 花蓮

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