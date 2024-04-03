0403花蓮大地震／聯外陸路交通幾乎全斷　立榮二度增班疏運

美國總統拜登美東時間4月2日早上與中國大陸國家主席習近平通電話。根據中國大陸官媒新華社報導，這次電話是習近平「應約」同美國總統拜登通電話，表示美方主動，中方被動，電話對談時間長約1小時45分鐘，對許多議題進行「坦白、具建設性」的討論，兩人同意，有需要的時候會拿起電話交談，甚至在11月選後，還會有高峰會的可能。 如果要替這次拜習通話定性的話，應該是在11月美國總統大選前，拜登政府希望穩住雙邊關係，而習近平政府希望美國能夠信守承諾的一次會談。

2024-04-03 15:50