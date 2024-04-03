0403花蓮大地震／聯外陸路交通幾乎全斷 立榮二度增班疏運
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
0403花蓮大地震造成慘重災情，花蓮43棟屋損、其中4棟嚴重傾斜，北上的蘇花路廊、鐵路完全中斷，花蓮聯外交通受地震影響幾乎全數中斷，幾成孤島，因鐵公路不通，林右昌與立委傅崐萁搭乘空勤直升機來到花蓮視察災情，縣長徐榛蔚當面請求林右昌協助加開班機。
雖然鐵路部分預計明天凌晨可以搶通，讓東部民眾返鄉，但還是需要依靠航空公司加開航班協助疏運旅客。立榮航空指出，因應今天上午地震造成花蓮陸路交通中斷，立榮航空已於下午5時30分加開一班台北-花蓮B7-9281航班，以及晚上18時50分起飛的花蓮-台北B7-9282 18:50航班。
立榮航空指出，經調度機隊量能並評估加班機之可行性後，決定於晚上20時10分加開第二班台北-花蓮B7-9285航班，回程航班花蓮-台北B7-9286則是晚上21時30分起飛。立榮航空將持續觀察疏運需求，最新航班資訊可上立榮航空官網或APP查詢。
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