藍委提限特別預算動支遭匿名官員批評 國民黨團：混淆視聽

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國民黨立法院黨團今日下午表示，立委徐欣瑩等18人提出「預算法修正草案」主張刪除特別預算因緊急需要可先動支部分預算的但書條款，郤引來蔡政府「不具名的官員」憂心若發生經濟大蕭條或大地震，將無法預先支應。

國民黨團公開呼籲，蔡政府的官員不要520任期快到了，還在睜眼說瞎話，只知向未來的新主子表忠心。若真的遇到突發性的大地震、經濟大蕭條，都還可以用同條第二款跟第三款來因應緊急狀況。

國民黨團指出，包含今日花東大地震，如後續有需要編列特別預算，這都算是同條第三款「重大災變」，國民黨團也一定會站在監督建設的立場，為人民爭取應有的預算。

國民黨團強調，現行制度更有第一、第二預備金和災害準備金制度，足以因應特別災害。真遇到重大事故，例如：新冠疫情、莫拉克風災等，立法院代表最高民意絕對要求行政院立即應變，以最快速度立法訂定特別預算支應所需，絲毫不必擔心無錢可用。

國民黨團提到，此次修法就是要防止政府浮、濫編列預算，讓特別預算使用回歸正軌，不要債留子孫，這樣的修法都會引來蔡政府不具名官員的扭曲及抺黑，這種把「馮京當馬涼」，混淆視聽的官員真的可以好好回家休息了。

國民黨團強調，敬告民進黨立委們，新國會、新民意，立法院不再是民進黨政府的橡皮圖章，請好好為民把關，看緊人民的荷包，才是責任及義務好嗎？