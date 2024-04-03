觀光客銳減卸責對岸不開放陸客 賴士葆：認知作戰甩鍋

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國民黨立委賴士葆今表示，蔡政府將今年觀光客人數銳減的責任推給中國大陸，不開放陸客來台。可預見的未來，認知作戰將繼續成為甩鍋的代罪羔羊。

賴士葆表示，蔡政府抗中仇中的旗幟鮮明，治國無方，卻又不時的把中共當武器來使，中共既是主要敵人，又是不可或缺的戰略工具，作為執政不利的卸責藉口。

賴士葆說，今年國際觀光客從原本1200萬人次下修到1000萬，連70萬名來台賺錢不是來花錢的外勞也被算進觀光客湊數，交通部長王國材把觀光客銳減的責任推給中國大陸，指稱是中方禁止開放陸客來台。過去這幾年，政府花了很多錢獎勵國外旅客來台觀光，就是要證明沒有陸客，還會有其他國家的觀光客，但是數字會說話，陸客來台觀光的購買力就是東南亞的4倍，央行公布的觀光收支逆差就是最好的說明。

賴士葆指出，日前國安局前局長陳明通出書開記者會表示，新竹市前市長林智堅論文抄襲事件不是單純學倫問題，而是中國介入論文門，鋪天蓋地要毀滅他的人設，拉下他國安局長的位子，藉此打擊政府的威信，製造人民對執政黨的不滿。這一番強力牽拖，其聯想力之豐富，想撇清責任，甩鍋給中國，這樣的位移認知真的是令人嘆為觀止的奇葩言論。

賴士葆認為，在每次選舉過程，蔡政府動輒甩鍋所有不利於執政黨的言論，稱之為都是中共利用扭曲的民調以及假新聞來介入選舉，影響投票行為，把在野黨抹黑成為在地協力者。事實上，民眾感受到的是政府自己也是同樣扮演利用認知作戰介選，來影響投票行為。

賴士葆總結，可預見的未來，不管是選戰或是平時，認知作戰將繼續成為甩鍋的代罪羔羊。