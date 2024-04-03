遇地震且還有公聽會 國會改革延至15日逐條審查

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

立法院司法及法制委員會今天開公聽會邀請專家學者、立委討論「國會改革」法案，下午原預計逐條審查法案，不過由於「0403花蓮大地震」影響甚重，加上下周還有兩場公聽會，國民黨籍司法及法制委員會召委吳宗憲決定將逐條審查延期至15日再舉行。

0403花蓮大地震已傳出死傷，聯外道路受到影響，已有部分學者今天無到場參加公聽會，許多立委也趕回選區協助地方處理地震災情。

吳宗憲在公聽會中宣告，他聽了許多專家學者講法，大家都對國會改革有不同意見，相當寶貴。而自己剛剛發現民進黨司法及法制委員會召委鍾佳濱有在下周排了兩場公聽會。他不喜歡國會之間有高強度對抗的情形，既然立法院是台灣最高的民主殿堂，便應聽聽多元的聲音，他這邊宣告將審查延至下下周。

吳宗憲表示，民進黨立法院黨團希望下周一能再召開公聽會，如此作法，對於民主制度、民主精神、各政黨和諧都是相當良好的方向及發展，他在這邊做出決定。

吳宗憲簡短表示，他其實也有考量到，目前有許多立委因地震關係，已經回到選區協助救災情形，主要是因為這兩項原因，才做出如此決定。