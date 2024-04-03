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林志潔稱藐視國會罪仍要確保「說謊的權力」 藍委回擊

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭對此說法不滿，隨後上台時大聲回應，剛有學者指出，要確保這些人有「說謊的權利」，這樣的言論恐怕會有不小的爭議。
國民黨立委牛煦庭對此說法不滿，隨後上台時大聲回應，剛有學者指出，要確保這些人有「說謊的權利」，這樣的言論恐怕會有不小的爭議。

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立法院司法及法制委員會今天上午針對「國會改革」舉行公聽會。陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，我國法律上被告可保持緘默，可以「說謊」，但在野黨提出的刑法藐視國會罪，連緘默及說謊權利皆無。國民黨立委牛煦庭對此說法不滿，隨後上台時大聲回應，剛有學者指出，要確保這些人有「說謊的權利」，這樣的言論恐會有不小的爭議。

林志潔說，大法官釋字585號，提到必要時可以經過院會決議，要求調查相關事項的人民或政府人員成數、表示意見，違反調查義務可在科處罰鍰範圍內給予合理手段。對於在野題的藐視國會罪正當性打上問號，這是入罪化規範，有犯罪嫌疑的被告。

林志潔指出，一般法律案件，證人傳喚不來，也不會被認為藐視司法，沒有犯罪嫌疑的一般人民會因為傳喚不來，就扣上藐視國會罪？如果讓有刑責的藐視國會罪草案通過，立法院可要求台積電創辦人張忠謀來質詢，不來便可移送藐視國會罪，同時要求台積電出示其他國家企業合作、技術交流合約書等營業秘密，如果這樣的草案通過，對科技業發展有嚴重影響。

林志潔提到，我國被告可保持緘默，可以說謊，但是在藐視國會的構成要件中，連保持緘默與說謊權利都沒有，嚴重牴觸人民權利，不得不察。立法院對於立委處罰軟性，美國有道歉、停權，驅逐出國會的處罰，同時成立倫理辦公室受理議員不當行為。國會應先從自己行為規範來，才能獲得人民尊重。

但是，後面發言的牛煦庭對林志潔的一句「說謊的權利」相當有意見。牛表示，剛剛有教授說，確保這些人「有說謊的權利」，但立法院殿堂就是要平衡民意與法律專業，這樣的言論恐怕會有相當大的爭議，完善調查權跟聽證制度刻不容緩。

牛煦庭表示，自律不成只能他律，如果行政官員有為有守，主動擔起政治責任，國會聽證調查制度的入法迫切性便不會如此之高。不過，現在的官員，動則迴避問題，甚至反質詢汙辱國會議員，顯然責任政治沒有可能性，透過法制化去落實管制。立法院不該忘記人民賦予監督的使命，更不可成為執政者的橡皮圖章，這是民進黨在野時就提過的論點，不該因政黨輪替，主客易位，大家應放下成見，即刻討論並通過國會改革法案。

林志潔 牛煦庭 立法院

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