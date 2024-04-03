影／盧秀燕率團訪問新加坡 「該見的、該談的都會進行」

台中市長盧秀燕今天（3日）啟程前往新加坡訪問，出訪日期是3日到5日，6日凌晨搭機回國，也是盧秀燕市長連任後第一個出訪的行程。盧秀燕搭機前在桃機接受媒體聯訪，提到此行特別感謝新加坡政府的協助，這一趟的行程安排非常順利，「該見的、該談的都會進行」。

經濟日報日前公布「2023縣市幸福指數大調查」，民調項目「地方政府施政滿意度」，台中市獲得冠軍，滿意度為78.8%；另縣市幸福指數排名第三名，排名大幅進步，拿下「最佳進步獎」。盧秀燕受訪時提到，國際組織剛評鑑完，新加坡連續兩年成為亞洲第一幸福的國家，台中市日前也在媒體評鑑中，拿下六都第一的幸福城市，所以她定義這一趟是幸福的城市拜訪幸福的國家，希望透過雙方的交流、互相學習跟分享，讓台中市民在市政上能夠更幸福，所以這一趟是「幸福訪問團」的幸福之旅。