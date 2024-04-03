【專家之眼】馬習可能二會 就讓他留在歷史裡吧！

前總統馬英九展開卸任後第二次訪陸行程。對此評論五花八門，多是認為馬該說或不該說什麼，但其實此行重點早已確立，外界只能問：中共想藉馬此行說什麼？

兩岸社會對馬訪陸仍然是有期待的，畢竟瀕臨兵凶戰危久矣。因此，有人期待馬此行能讓兩岸目前的緊張情勢降溫、建議著墨重建兩岸「互不否認治權」默契、若能傳達「金玉良言」讓大陸轉變當前對台步步進逼做法、改善兩岸關係，是馬「卸任後的偉大」、規劃馬退休生活，盼他成為藍營溝通兩岸事務的主要橋梁等等，甚至連全台老百姓安危均繫於馬一人這種話都出來了。

然而，期待一個無權者在兩岸發揮定紛止爭效果，本身就有荒謬性，連馬基金會也不得不回應表示，馬現已無任何職務，唯一能做的，就是推動兩岸青年交流，促進兩岸民間減少敵意。去年證明這樣的方式可行，透過兩岸年輕人建立起友誼，化解了許多兩岸間的對立，馬此行是「和平之旅」，也是「友誼之旅」云云。

但馬的方式可行嗎？猶記得他上次行程結束後，即稱「九二共識又活過來了」。現在看來，事情發展恐不如所言；而馬英九基金會多次強調帶青年同去的意義：無論何時都需要兩岸交流，特別是兩岸年輕人的交流，馬英九非常重視此事，所以在適當的時機就會安排。但回想他八年任內，青年交流絡繹不絕、內容五花八門，比他近年每次帶個廿、卅個人多太多了，結果任期最後，出現了以年輕人為主體的太陽花運動。這應可作為他任內兩岸青年交流政策的總驗收。

面對支持者越來越少的窘境，下台後甚至禍及他所領導的政治力量，馬該真誠面對自己領導出了什麼問題，警惕他人不要重蹈錯誤，外界也該記取前車之鑑，找出更有能力的領導者，讓馬好好過退休生活了。

至於中共，雖然近年一直說，已牢牢把握住兩岸關係主導權，但令人遺憾的是，僅看這次訪陸輿論，對中共是否能主動採取態度多半未抱期待。這麼多對台研究單位、這麼深訊息收集功夫，中共恐怕該想想：在強人與官僚政治交互影響下，多元管道是否善用？而兩岸關係，究竟是被主導到戰爭還是和平方向？如果情況不盡令人滿意，那麼，未來該做些什麼？

答案或許可從綠營對馬的攻擊思考。行政院長陳建仁呼籲馬要在大陸國家主席習近平面前主張「台灣是主權獨立的國家」。陳的說法違憲。但他敢這樣說，雖是欺負台人對政客違憲不知利害，另一方面，也是因為中共論述作為，講到底是對台灣與中華民國沒有差別。關於後者，限於篇幅，只能推薦聯合報黃年前輩深湛論述，茲不贅言，在此僅提醒一點：中共如果能區別對待，和平的兩岸關係才能打開一條活路。

當然，在台灣追求和平兩岸關係者，也不能消極面對領導缺位問題。局面阢隉不安，努力創新論述、做好兩岸社會溝通，而不是只讓片面論述壟斷言論市場，這應該是目前該努力的方向。

總之，過去地位或許是後來能否成事的重要參考，但領導人之所以讓人樂意跟隨，是他盡心公益克服連串挑戰，打開局面，證明他的眼光價值；若只是自私為己、遇到挑戰就退縮、帶出來的人也無力解決問題，讓曾經帶領的力量越來越弱，過去功業，就只是歷史一瞬而已。兩岸要推進和平關係，需要有大魄力與遠見的領導人，我們期待還在台上的，能夠珍惜歷史給的機會，至於給過機會卻沒好好運用的，就讓他留在歷史裡吧！