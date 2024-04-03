談兩岸 郝龍斌籲賴清德520釋善意

繼前總統馬英九訪陸，國民黨前副主席郝龍斌十日也將率團赴大陸河南省，參加甲辰年黃帝故里拜祖大典。郝表示，兩岸情勢緊繃，任何心繫台灣人民安全與福祉的政治人物，根本不用怕民粹抹紅、抹黑，勇敢跨出交流溝通的步伐，他也呼籲準總統賴清德五二○演說應釋出善意。

郝龍斌昨表示，陸方四年前就邀請他參加黃帝故里拜祖大典，因父親郝柏村去世，臨時取消行程。今年主辦單位再度邀請，正值兩岸緊張，他認為更應該溝通交流。此行為期五天，大多停留河南，從上海返台。

至於此行是否安排與陸方官員會面？郝龍斌說，若有相關安排不會排斥。他說，軍事危機是兩岸政治矛盾所造成，但同文同種、同文化的事實超越政治，為了政治造成兩岸兵凶戰危，不值得。兩岸愈緊張，愈需要溝通交流，他是為了台灣的和平與福祉，作為領導者要帶領方向、講真話，不會因為攻擊而退縮。

郝龍斌說，國民黨希望維持和平穩定的兩岸關係，在美中維持等距關係，所以「親美和陸」的路線絕對正確。如果兩岸的對話能用「九二共識、一中各表」作為基礎就能做到，就朝這個方向努力，怕什麼？我們的一中就是中華民國，在與對岸對話過程中，對等尊嚴很重要，大陸最基本要做到，尊重中華民國存在的事實。

對於此次訪陸是否會再提中華民國或佩戴國旗，郝說，不會刻意做平常不會做的事，但也不迴避。