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台智光案 郝龍斌：柯文哲簽約費率逾母約3倍

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰／台北報導
台北市前市長郝龍斌。圖／聯合報系資料照片
台北市前市長郝龍斌。圖／聯合報系資料照片

台智光案延燒，前任及現任台北市長柯文哲蔣萬安互槓多日，綠營見縫插針牽扯前市長郝龍斌是真正事主，柯文哲則說「忍合約忍了八年之久」。郝龍斌昨打破沉默接受本報專訪，他拿出二○一一年北市府與台智光簽訂的光纖到府ＢＯＴ計畫合約指出，裡頭明白寫著北市府零出資，為何柯文哲二○一七年簽訂超過母約三倍的費率合約？柯不但隱匿公文還把公文帶走，已嚴重違法。

「奉勸柯文哲不要轉移焦點，不要惹我！」郝龍斌說，這段時間他沒出來講話，就是要看柯文哲能扯到什麼程度，他自認清白可受考驗，如今也該是出面說清楚的時候，讓大家知道事實真相。

郝龍斌說，郝市府與台智光的合約是建置案並非租約案，外界質疑當時簽讓利廠商廿五年的合約，郝說，委外建設營運（ＢＯＴ）案年限沒有低於廿五年的，台北市光纖到府計畫歷經六次流標，第七次才由台智光得標，市府沒出付任何費用，也沒談過費率，光纖只建置到四個行政區，他就卸任了。當時台智光已投資廿億元，都還沒開始營運，廿五年合約在ＢＯＴ案來說是非常合理的。

「當初訂合約給台智光下了兩個緊箍咒」，郝龍斌說，合約明訂未來市府機關要用的網路，台智光有優先議約權，但明定費率上限，無論如何都不能高於母約，最多只能是中華電信的百分之九十五，市民則有九折優惠。另外，市府可隨時終止契約。

對於柯文哲喊忍了台智光八年、批評郝市府簽「長期怪約」，郝龍斌說，二○一六年在柯主導下的廉政委員會已裁示不立案調查，透過這樣的檢驗已足證他的清白，「柯文哲心裡應該有譜，我的操守絕對沒問題。感謝他用放大鏡多年檢視我」。

郝龍斌指出，台智光案的真正問題在費率，柯文哲二○一七年簽了比母約高三倍的費率合約，如果柯覺得有問題，終止權在市府，可以隨時終止，甚至也可以法辦，但柯沒這樣做，「凡走過必留下痕跡」，租約拿出來一看就知道，柯文哲把公文藏起來，也不能掩蓋費率過高的事實。

郝龍斌強調，柯文哲拿五大案消費他十年，現在又拿台智光案質疑他，一出問題不是怪郝龍斌就是怪蔣萬安，只為了轉移焦點，柯一路踐踏別人、爭功諉過，是全台灣最會信口開河、博聲量第一名。

民眾黨發言人吳怡萱昨說，若要終止契約而不必賠償台智光的損失，必須在台智光「經營不善」或有「其他重大情事」才構成解約條件，問題源自不平等的母約，而柯市府只能想方設法跳脫母約框架，做出最大限度的努力；如今已經確定出現「重大情事（指議員疑似收賄）」，呼籲議員要求蔣萬安市府解約，一次解決。

台智光 吳怡萱 柯文哲 蔣萬安 郝龍斌

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