觀察站／拚經濟、護國安 賴政府重中之重

再過一個多月，賴清德將就任第十六任總統。為了「穩健接棒」，過去兩周以來，賴清德密集進行產業交流之行，同時也陸續訪視國軍與國防相關產業，「信賴新政」治國藍圖逐漸浮現；拚經濟與護國安，將是五二○之後賴政府的重中之重。

政權交接之際，賴清德在上任前六十天，啟動各式產業參訪及座談交流，短短不到二周時間，賴清德已積極接觸半導體、ＡＩ、無人機、工具機、ＩＣＴ、資安及旅遊等產業；據了解，賴清德與每一產業交流時，都悉心聆聽產業需求，產業界最關心政府對水電土地人力等資源配套，賴也曾向業者表示，政府都有相關策略，尤其針對電力問題，賴也向產業界保證未來供電無虞。

賴清德啟動產業交流的同時，也積極涉獵國安事務。上月廿二日，賴清德參訪完嘉義亞洲無人機ＡＩ創新應用研發中心後，隨即前往國軍南部防空部隊訪視；上周，賴清德與副總統當選人蕭美琴也在國安高層官員陪同下，視導中科院；昨天賴蕭並循例聽取國防部的國安現況簡報。

為了更通盤掌握當前國內外政、經、軍情勢，賴清德已開始參與軍事會談及國安事務討論。但據了解，賴清德並非接班在即才開始「惡補」，除了過去四年副總統任內與聞國政，賴在今年一月當選後，蔡英文總統早已有步驟、有計畫性地安排賴熟稔國安相關政策議題。據指出，賴清德在國安事務討論中，除仔細聆聽相關首長分析，有時也會主動發問，盼更了解國安情勢。

從這段時間的接棒準備，不難看出，賴清德對於經濟產業及國安國防事務的重視；但民進黨已連續執政八年，賴從蔡手中接棒後，執政「蜜月期」勢必不會太長，拚經濟與護國安兩大施政軸線上如何穩健並進，將是一大挑戰。