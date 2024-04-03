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漲電價惡性循環？藍批能源配比錯誤 籲賴清德說政策

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁林縉明／台北報導
國民黨昨天舉行「電價八年漲幅35%！錯誤的能源配比，人民錢包準備好了嗎？物價通膨、經濟衝擊即將開始！」記者會，由中央研究院經濟研究所兼任研究員梁啟源（左起）、立委張嘉郡、台北市議員柳采葳、國民黨發言人楊智伃共同主持。記者邱德祥／攝影
國民黨昨天舉行「電價八年漲幅35%！錯誤的能源配比，人民錢包準備好了嗎？物價通膨、經濟衝擊即將開始！」記者會，由中央研究院經濟研究所兼任研究員梁啟源（左起）、立委張嘉郡、台北市議員柳采葳、國民黨發言人楊智伃共同主持。記者邱德祥／攝影

國民黨立委張嘉郡、台北市議員柳采葳昨舉行記者會指出，台電漲價的原因是錯誤能源配比，政府沒有做好綠電合理分配比例，2022年迄今已補貼台電4千億元，能源政策改善前，電價調漲將惡性循環，呼籲總統當選人賴清德應該出面說清楚，到底是要延續蔡英文政府錯誤的能源政策，還是提出務實的能源政策，否則發電的結構不改，漲電費永遠會成為常態。

中央研究院經濟研究所兼任研究員梁啟源說，政府說未來供電沒有問題，但這是假設要蓋的電廠都如期完工；進一步檢驗三接、五接、基隆協和電廠的施工時程都可能延後，而再生能源占比僅9.5%，嚴重落後的情況下，可能造成缺電危機，業界預估今年備載容量率可能是負0.2%，明年雖略有改善，也只到2.2%，接下來兩年可能分別是接近零與負4.7%，是嚴重的能源危機。

梁啟源說，去年國際油價只漲1成4、煤價漲2成7、天然氣只漲9.4%，但電價累計調幅接近2成，台電還是虧損，顯然不是國際能源價格上漲可以解釋，而是與能源轉型政策有關。

另，台電去年虧損達1980億元，若加上政府補貼500億，總虧損達2480億。國民黨立委張智倫昨天詢問審計長陳瑞敏，若台電持續虧損，未來是否有經營不善倒閉的疑慮？陳瑞敏表示，台電是國營事業，政府會負最後責任，未來會請台電加強經營體質改善，開源節流。

立法院會昨邀陳瑞敏報告「中華民國111年度中央政府總決算審核報告」等案審核經過。新電價4月上路，國民黨立委林思銘質疑，政府連年編列預算，變相補助台電虧損。陳瑞敏說，台電虧損原因多端，包括電價低於成本，還有負債利息很高，應強化經營體質、加強開源節流，而綠能還是未來趨勢，還是要往減碳方向走。

陳瑞敏答詢指出，台電是國營事業，政府會負起最後責任，不容許台電有閃失，否則影響國家重大，這部分希望台電加強開源節流，逐步改善公司體質。

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