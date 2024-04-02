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國民黨智庫首辦共識會 藍營及友好縣市合作共修財劃法

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國家政策研究基金會上午舉辦「財政收支劃分法」修法共識會議，獲得藍營及友好的16縣市支持。圖／國家政策研究基金會提供
國家政策研究基金會上午舉辦「財政收支劃分法」修法共識會議，獲得藍營及友好的16縣市支持。圖／國家政策研究基金會提供

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天舉辦「財政收支劃分法」修法共識會議，獲得藍營及友好的16縣市支持；近期智庫將提出共識版本供國民黨立院黨團提案，盼在本會期順利完成修法，為改善地方財政邁出重要一步。

藍營執政及友好縣市政府財政局處首長全程出席此次修法共識會議，台北市、新北市、新竹縣、南投縣、彰化縣等10個縣市更在會前就提供書面意見，充份表達看法。

智庫指出，「財劃法」自1999年後，迄今近25年未再修正，中央與地方的財源大致呈現中央7成，地方3成的情況，眾多縣市財政收入不足支應財政支出，各縣市財政狀況持續惡化，造成中央與地方對立。國民黨主席朱立倫今年3月15日與縣市首長交流獲得全體共識，決心盡速修正財劃法，擴大統籌分配稅款，落實地方自治的公平正義。

智庫執行長柯志恩在致詞時表示，財劃法許多規範都已不符合實務，修法不能再拖。準總統賴清德先前多次強調財劃法一定要修正，但當行政院長、副總統後都忘光。現在立法院非綠席次過半，正是修法的最佳時機，由智庫擔任統整平台，結合各縣市一起共推一個好的版本，讓財源分配更合理。

16縣市充份討論後，獲得4點修法共識，首先是把餅做大，現行財劃法中，中央與地方稅收比約7:3，應透過調高地方所得稅收、營業稅以及貨物稅等方式，將中央與地方稅收比調整至6:4。建議中央應釋出6400億統籌分配款，公平分配給各地方政府。

其次，為避免「中央開支票，地方買單」情事一再發生，將透過立法確保中央立法應提出相應財源。第三中央統籌分配款收入是地方所有收入，為保障地方政府權益，應明定第38條「中央不得暫停撥付或予以扣減統籌分配稅款之規定」。第四，為平衡城鄉發展，將以重農業、重觀光、重偏鄉、重離島與重工業產值為原則，提高分配的相應權重。

修法 財劃法 賴清德

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