【重磅快評】搶菜攤丟江山 又要在立法院重演嗎？

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聯合報／ 主筆室
台灣民主基金會董事會改組受關注，依照慣例應由立法院長韓國瑜兼任董事長。民進黨立院幹事長吳思瑤今天表示，民進黨沒有卡韓，但執行長人選希望由總統任命。記者杜建重／攝影
台灣民主基金會董事會改組受關注，依照慣例應由立法院長韓國瑜兼任董事長。民進黨立院幹事長吳思瑤今天表示，民進黨沒有卡韓，但執行長人選希望由總統任命。記者杜建重／攝影

台灣民主基金會董事會改組，依慣例由立法院韓國瑜兼任董事長，但董事會遲至昨天才公布本月10日開會。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，依慣例基金會董事長由立法院長擔任，但執行長人選希望基於慣例由總統任命。外界認為民進黨卡韓不成，戰場已轉至執行長任命。只是，吳口中的「慣例」與基金會組織章程不符，過去的「慣例」也未盡如此，民進黨要拗到什麼時候？

新國會都已運作兩個月了，但民進黨遲遲不願把台灣民主基金會交棒給韓國瑜，直到火燒屁股，才在昨天突然宣布排定本月10日開董事會。有藍委爆料，這個開會日期並沒有事先和韓國瑜商量，其他董事也不知情，形同是以「突襲」的方式決定，對於未來的董事長韓國瑜和其他董事非常不禮貌和不尊重。

其實開會日期不難商量，民進黨卡韓不成，退而求其次想保住執行長的位子，「突襲」戰術只是第一步，重頭戲還在基金會執行長人事的角力。韓國瑜早己亮牌「提名」盧業中出任執行長，顯然民進黨另有所屬，開會日期的「突襲」只是開場白。

由於民進黨掌握過半的董事席次，未來盧業中能否順利出任執行長，還有一番折騰。民進黨為了「師出有名」，開始進行政治鋪牌，吳思瑤等人搬出「慣例」，稱基金會董事長由立法院長擔任，但執行長人選希望也基於慣例由總統任命人選。吳思瑤說的就是民進黨定的調，但在法制面及實然面，卻未必站得住腳。

吳思瑤指稱，依慣例由立法院長出任董事長沒問題，執行長部分希望韓國瑜也依循慣例由總統任命，因為民主基金會是官方外交的第二軌，協助政府與民主同盟國家合作，進行總統掌理的外交路線，而且王金平擔任民主基金會董事長時，也接受民進黨政府推派的執行長人選，「王金平做得到，相信韓國瑜也有同樣智慧」。

但要釐清的是，王金平在政局轉變時續任民主基金會董事長，民進黨執政時代的執行長及副執行長之所以未立即更換，是為求基金會穩定運作，當時的總統馬英九基於尊重，並未置喙；王金平在一年多後進行調整 ，改由國民黨籍前立委及外交部官員出任執行長與副執行長，也是因應時局的作為，其實並無所謂「慣例」可言。

再者，若依吳思瑤所言，民主基金會是官方外交的第二軌，基金會改組之際，正是蔡英文總統卸任之前，執行長人選是要由蔡英文或準總統賴清德任命？民進黨人敢打包票，蔡賴路線會一致嗎？賴清德尚未就任總統，由他任命適格嗎？這要依什麼「慣例」？

嚴格來說，基金會副董事長由外交部長兼任，民進黨也掌握過半董事，日後基金會執行第二軌外交任務，會有什麼問題嗎？民進黨如果真的找不到由總統任命執行長的「慣例」，最好的辦法就是回歸法制。

民主基金會21年前成立，組織章程第17條寫得很清楚，本會設執行長一人，由董事長提名，經董事會同意…。白紙黑字很清楚，法定提名權就是歸韓國瑜，真不清楚民進黨還有什麼有拗的呢？連這個執行長的位子也要搶，還由綠委幫行政部門架空立法權，莫非忘了當年「搶了菜攤、丟了江山」的舊事？

吳思瑤 民進黨 王金平 立法院 蔡英文 賴清德 韓國瑜 馬英九

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