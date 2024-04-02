社宅掀話題 林佳龍揭祕辛：蔡英文總統社宅政策參考我的

中央、地方社宅興建再掀政壇話題，國土署國家住宅與都市更新中心斥資10.4億元，今天在台中市烏日區動工興建「榮泉安居」社宅206戶，預計2028年完工。總統府秘書長、台中市前市長林佳龍透露，蔡英文總統「8年20萬戶」社宅政策，是參考他選台中市長的「8年1萬戶」政見，算是祕辛，因為他先在2014年當市長、蔡英文2016年當總統，中央和地方經驗累積，社宅興建有達標還加碼。

國土署長吳欣修說，中央在台中已完工203戶社宅，加上動工、發包12案、4013戶，規畫中2168戶，共6181戶，加上台中市政府已完工2719戶，興建或發包中4650戶，規畫中2855戶，總計中央和地方共推動1萬7406戶。

台中市住宅發展工程處長陳煒壬說明，台中市政府在中央協助下，努力興建社宅，中市興辦與完工社宅已累計6104戶，預計在今年達到動土1萬戶的目標，盼中央與地方可以共同協力，打造優質的社宅優質環境，絕對是台中市民之福。

林佳龍指出，蔡英文社宅政策為何能加碼？就是中央擔待起來。社宅最困難就是找地，中央自己找地蓋、也提供很多給地方蓋，蔡英文20萬戶中，12萬戶蓋社宅，其他8萬戶是包租代管等，副總統賴清德加碼8年100萬戶社宅，其中25萬戶蓋社宅，25萬戶包租代管、50萬是租金補貼。

他指出，蔡英文任內目標為台中市達1.4萬戶社宅，前後補助台中100億元；居住正義關係城市發展，他在台中市長任內推動3好1公道，地點好、建材好、生活機能好和租金公道，雖然中央沒用這字眼，但基本有這樣一個方向；他在台中市長任內4年規畫7583戶，其中1411戶完工或動工，台中市長盧秀燕再接棒，看到成果是市民之福。

國土署住都中心說明，烏日社宅「榮泉安居」是住都中心在台中興建的第4座社宅，基地面積1089坪，位於烏日區三榮十七路、健行南一路口，距離三鐵共構的高鐵台中站3.1公里，近台鐵新烏日站、成功站，國一王田交流道、中彰快速道路，附近有烏日林新醫院、旭光國小及烏日國中等，生活、文教機能豐富。