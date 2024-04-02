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數位身分證已花公帑14億？ 審計長稱與審計部估算相當

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委許宇甄（右）今天在立法院院會質詢雞蛋等民生議題和數位身分證預算。圖/擷取自國會直播網站
國民黨立委許宇甄（右）今天在立法院院會質詢雞蛋等民生議題和數位身分證預算。圖/擷取自國會直播網站

國民黨立委許宇甄關注數位身分證議題，估算政府已花費近14億元公帑，監察院審計部審計長陳瑞敏今天在立法院回覆許宇甄諮詢時表示，（許宇甄的估算）和審計部的數字相當，針對數位身分證，會請內政部做決策評估。

立法院會今天邀請陳瑞敏報告「中華民國111年度中央政府總決算審核報告」等案審核經過並備諮詢，許宇甄先前曾在立法院質詢內政部長林右昌，指政府決定暫緩推動新式數位身分證，根據她的估算，包括數位身分證規畫、設備採購、給得標廠商的救償調解金等，已花費公帑近14億元，但林右昌只承認公帑被浪費的部分僅有給廠商的調解金約2.8億元。

許宇甄今天諮詢陳瑞敏時指出，政府說數位身份證要暫緩，但中央印製廠、內政部等單位對目前為止花了多少經費說法不一，她估算總共花費公帑約14億元，陳瑞敏答詢表示，和審計部的數字相當，針對數位身分證，會請內政部做決策評估。

許宇甄還諮詢農業部先前進口巴西蛋平穩蛋價問題，指雞蛋價格從民國110年10月開始攀升，到現在都還沒回穩，三月底又漲3元，審計部曾函請農業部持續精進蛋雞產業的生產數據、調查技術，並即時掌握相關資訊，讓蛋農和政府能即時掌握雞蛋的供應量和價格波動趨勢，適時調整策略以穩定產銷秩序及價格，農業部回函怎麼說？

陳瑞敏答詢表示，農業部有來函說會改進這方面的產銷問題，審計部最近在追蹤，追蹤情形會在112年度的審核報告中列舉，農委會也痛定思痛，允諾好好處理產銷問題，此案已送監察院調查。

許宇甄質詢，政府說數位身份證要暫緩，但中央印製廠、內政部等單位對目前為止花了多少經費說法不一。圖/許宇甄國會辦公室提供
許宇甄質詢，政府說數位身份證要暫緩，但中央印製廠、內政部等單位對目前為止花了多少經費說法不一。圖/許宇甄國會辦公室提供

數位身分證 許宇甄 陳瑞敏

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