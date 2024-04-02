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綠委過去真怠惰？ 今後難愜意度日

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾特稿】

民進黨立院黨團近日通過「每天動員令」（甲動），希望每位立委在委員會質詢時都能到齊，被在野黨批評以前太過怠惰。的確，過去民進黨在國會絕對多數下，只要表決時到齊就可讓法案過關，平時記者會也大多唱和執政黨的給糖政策，如今因失去多數而開始繃緊神經。

民進黨立法院黨團在近日的黨團會議中通過「每天動員令」，計畫天天發布「甲級動員」對抗國民黨團與民眾黨團的合作。民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪時表示，將結合府、院、黨一同對抗「藍白合作的邪惡力量」。

綠委要靠甲動出席

但民眾黨立委黃國昌聯訪時指出，柯建銘這樣說言等同是承認過去的8年間，民進黨過得太安逸，混得有多兇。黃國昌強調，天天到立法院上班、監督政府官員、提出改革法案等工作本來就是立委的職責，民進黨應該要站在人民的立場，將時間花在監督行政官員，而不是為護航貪腐行為、幫忙洗地。

國民黨立委徐巧芯近日也在政論節目上表示，主要是民進黨籍的立委現在士氣低落，且不是很團結，需要透過甲級動員才會來上班，與國民黨的情況完全不同。徐巧芯指出，民進黨立法院黨團最近兩個禮拜的禮拜五都有進行甲級動員。但上上週五，議場內的民進黨立委還是寥寥可數。

只好行政作球

此外，民進黨除了黨團幹部會開輿情回應記者會以外，其他立委大多很少開記者會，即使有開記者會，內容大多也是唱和行政部門，例如強化收出養機制、重視社工訪視、促進兒童權益等。在2024年立委選舉前，綠委舉辦的記者會也大多是增加老農津貼、學費減息等行政部門早有定案的方案，爭取功勞。

另外，只要進入表決，過去民進黨佔國會多數下，通過的幾乎都是民進黨的黨版或行政院版法案，包括囤房稅、美豬、國民法官與大法官、考監人事表決等，民進黨立委無需提異議，只要等到關鍵表決時刻到場舉手就好，以確保法案能順利通過。

綠委該動起來了

如今國會席次改變，民進黨不再佔立法院多數下，很難像以前一樣好整以暇，從3月15日有數位民進黨立委的質詢遭立法院長韓國瑜跳過就可看出。一般認為，柯建銘的「每天動員令」，若能真的讓民進黨立委們動起來、監督行政部門，倒也是民眾想要看到的好事。

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民進黨 立法院 記者會

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