藍委質疑變相補助台電仍虧損 審計長建議加強開源節流

新電價4月上路，國民黨立委林思銘今天質疑，政府連年補助預算，變相補助台電虧損，審計長陳瑞敏表示，台電的虧損原因多端，包括電價低於成本，還有負債利息很高，應該要強化經營體質、加強開源節流，綠能還是未來的趨勢，還是要往減碳的方向走。

立法院會今天邀請陳瑞敏報告「中華民國111年度中央政府總決算審核報告」等案審核經過並備諮詢，林思銘諮詢時指出，台電公司連年虧損，政府連續兩年透過預算，先後編列2500億的經費，前瞻建設第三期計畫也編列預算強化綠能建設，經濟部長王美花先前證實，「再生能源占比20%的政策目標，顯然無法在2025年達成」，預估要到2026年10月才能達成目標，認為都算是變相的特別預算，疫後振興產業特別預算也編列500億補助台電，政府持續補助台電，但是虧損繼續擴大，如此的變相補助，是否應該要停止。

陳瑞敏表示，台電的虧損原因多端，首先是電價低於成本，再來是負債利息很高，還有強化經營管理的問題，現在應該要強化經營體質、加強開源節流，「如果售價低於成本，他們要賺錢就很難」，不過綠能是未來的趨勢，政府還是要往減碳的方向走。

另外，林思銘也提及，最近有很多立委提出預算法修法，主張限縮特別預算提出、動支相關規範，詢問是否贊同刪除預算法第83條第4款。陳瑞敏則說，這點要盡量避免，使用務必要慎重、做好很多計畫評估，「因為要用這一款，大部分都會制定特別條例，然後送到立法院審議」，只不過在執行方面要多加注意。

陳瑞敏指出，政府從民國90年到現在，總共編列40項特別預算，「裡面用到這一款的，差不多有將近一半」，依照立法院通過的預算，審計部站在後端審計，針對執行的效能提出建議，至於前瞻建設計畫的各項效能，現在也都還在追查。