快訊

馬英九問比亞迪領先幾年？宋濤：要有自信心 「別人永遠追不上」

499吃到飽資費方案限「攜碼」？業者曝殘酷2原因：優惠直接差5000

教部公文系統癱瘓4天終於修好了！教職員瘋狂收發文：怕10分鐘後又不正常

藍議員推薦柯志恩是市長最佳人選 陳其邁直球對決

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
國民黨議員鍾易仲推薦立委柯志恩是理想的高雄市長人選，陳其邁回擊「這是你個人意見」。記者徐白櫻／翻攝
國民黨議員鍾易仲推薦立委柯志恩是理想的高雄市長人選，陳其邁回擊「這是你個人意見」。記者徐白櫻／翻攝

高雄市長陳其邁未來接班人是誰，藍綠都好奇。國民黨議員鍾易仲今天詢問陳其邁下屆市長應具備哪些條件，並推薦藍營擬參選人柯志恩是最佳人選。陳其邁反駁說，「那是你的個人意見」，每個政黨都有各政黨不同意見，最後還是要訴諸民眾支持。

高雄市議會施政質詢，國民黨議員鍾易仲詢問市長陳其邁在接下來任期一定要完成的三件事。陳回應，擴大招商、交通建設、解決失業問題。此外，下任市長人選應該具備哪些條件？陳回應，下任市長由市民做決定，他不會指定或設定目標給下任市長。

鍾易仲接著問，目前距離選舉2年多,，檯面上人選有民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、邱志偉、黃捷、林岱樺，以及前屏東縣長潘孟安、勞動部長許銘春，誰能讓高雄發展更上一層樓？

鍾易仲說，陳其邁未來卸任後，絕對有更上一層樓的打算，也會爭取黨內各派系支持，所以他知道陳不會表態支持任何人，不過未來人選對外要把高雄帶入國際、對內要打破派系，須具備國際視野、超黨派施政及接地氣。柯志恩非常符合上述三條件，各方面都不錯，中道、理性、接地氣，能夠把高雄帶至更好的位置。

鍾易仲發言後，答詢時間已經結束，陳其邁主動爭取回應上述問題。

「容我不客氣講，這是你個人意見」陳其邁說，每個政黨都有各政黨不同意見，他認為還是要訴諸民眾支持；下任市長要不分任何黨派，延續5G AIoT、台積電設廠等項高雄建設。

陳其邁也說，每個政治人物在從政的每個時間點都必須接受檢驗，立法院投票時，舉手是支持或杯葛高雄建設，大家都很清楚。下任市長也是一樣，大家會看這幾個政治人物平常的表現怎樣，看他們有無支持高雄、建設高雄，符合這些條件就是好的人選，「我跟你共勉，或許有一天你也會選高雄市長」。

國民黨議員鍾易仲整理民進黨內未來可能參選下屆高雄市長的人選，詢問市長陳其邁的想法。記者徐白櫻／翻攝
國民黨議員鍾易仲整理民進黨內未來可能參選下屆高雄市長的人選，詢問市長陳其邁的想法。記者徐白櫻／翻攝

鍾易仲 陳其邁

延伸閱讀

中區焚化廠除役遙遙無期 議員喊話高雄市府「別再拖了」…陳其邁這樣回

高雄藍營批政府漲電費 陳其邁︰這不是簡單的決定

國民黨議員送「皇冠」諷高雄「人、食、工、兒」4冠王 陳其邁不接受

赴議會施政報告 陳其邁提4大願景主軸

相關新聞

影／只是第一站！盧秀燕明訪星3天：該見的、該談的都會進行

台中市長盧秀燕今天宣布，明天起將出訪新加坡3天，預計6日凌晨搭飛機返國。盧秀燕說， 新加坡是中華民國好朋友，這次出訪不僅...

2028起手式？盧秀燕今宣布訪新加坡 蔣、柯、賴都去過

台中市長盧秀燕今天上午宣布，將前往新加坡訪問。受疫情影響，盧已4年多沒有出國訪問，上次出訪是2019年9月出訪英國、荷蘭...

台灣民主基金會執行長人選風波 民團呼籲不該淪為政治酬庸

針對台灣民主基金會執行長人選的風波四起，陳文成博士紀念基金會、四二四教育基金會、鄭南榕基金會、台灣共生青年協會、台灣青年...

徐巧芯稱下班玩樂已是衛福部老傳統 揶揄自己大驚小怪

國民黨立委徐巧芯昨質疑，寶林茶室食物中毒事件釀死傷，衛福部次長王必勝在原因尚未查明前還出席樂團活動，社會觀感不佳；民進黨...

數位部年花上億元租辦公室被要求找新家 審計部說好

民眾黨立委張啟楷天在立法院質詢時提到，數位部租用辦公室浪費太多民脂民膏，像是新光地后大樓一年租金要4千多萬元，數位部今年...

藍委質疑變相補助台電仍虧損 審計長建議加強開源節流

新電價4月上路，國民黨立委林思銘今天質疑，政府連年補助預算，變相補助台電虧損，審計長陳瑞敏表示，台電的虧損原因多端，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。