藍議員推薦柯志恩是市長最佳人選 陳其邁直球對決

高雄市長陳其邁未來接班人是誰，藍綠都好奇。國民黨議員鍾易仲今天詢問陳其邁下屆市長應具備哪些條件，並推薦藍營擬參選人柯志恩是最佳人選。陳其邁反駁說，「那是你的個人意見」，每個政黨都有各政黨不同意見，最後還是要訴諸民眾支持。

高雄市議會施政質詢，國民黨議員鍾易仲詢問市長陳其邁在接下來任期一定要完成的三件事。陳回應，擴大招商、交通建設、解決失業問題。此外，下任市長人選應該具備哪些條件？陳回應，下任市長由市民做決定，他不會指定或設定目標給下任市長。

鍾易仲接著問，目前距離選舉2年多,，檯面上人選有民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、邱志偉、黃捷、林岱樺，以及前屏東縣長潘孟安、勞動部長許銘春，誰能讓高雄發展更上一層樓？

鍾易仲說，陳其邁未來卸任後，絕對有更上一層樓的打算，也會爭取黨內各派系支持，所以他知道陳不會表態支持任何人，不過未來人選對外要把高雄帶入國際、對內要打破派系，須具備國際視野、超黨派施政及接地氣。柯志恩非常符合上述三條件，各方面都不錯，中道、理性、接地氣，能夠把高雄帶至更好的位置。

鍾易仲發言後，答詢時間已經結束，陳其邁主動爭取回應上述問題。

「容我不客氣講，這是你個人意見」陳其邁說，每個政黨都有各政黨不同意見，他認為還是要訴諸民眾支持；下任市長要不分任何黨派，延續5G AIoT、台積電設廠等項高雄建設。