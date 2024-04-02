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綠營重申民主基金會不「卡韓」 但執行長任命應依慣例

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民主基金會董事長依慣例由立法院長擔任，無庸置疑，所以民進黨絕沒有有卡韓、擋韓。記者林縉明／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民主基金會董事長依慣例由立法院長擔任，無庸置疑，所以民進黨絕沒有有卡韓、擋韓。記者林縉明／攝影

台灣民主基金會董事會改組受各界關注，依照慣例應由立法院韓國瑜兼任董事長。民進黨立法院幹事長吳思瑤今天重申，民進黨絕對沒有卡韓、擋韓，依慣例民主基金會董事長由立法院長擔任，但執行長人選希望也基於慣例，由總統任命人選。

吳思瑤表示，民主基金會董事長會議推舉董事長，依時程都在進行中，外交部跟韓國瑜都有積極安排討論，外界不需要太多臆測，實際上還在期程內，不用太過著急，這一切都在掌握安排當中。

媒體詢問是否支持韓國瑜出任民主基金會董事長，吳思瑤說，民進黨會依慣例執行，董事長從過去到現在慣例都是由立法院長擔任，這部分無庸置疑。

傳出韓國瑜有意要由政大外交系教授盧業中擔任基金會執行長，但民進黨堅持依照慣例執行長人選由總統任命。吳思瑤表示，依慣例由立法院長出任董事長沒問題，執行長部分希望韓國瑜也依循慣例由總統任命人選，因為民主基金會任務是台灣雙軌外交，是官方外交的第二軌，協助政府部門進行與民主同盟國家合作，進行總統掌理的外交路線。

吳思瑤說，王金平擔任民主基金會董事長時，接受民進黨政府推派的執行長人選，替換掉原本想任命的執行長人選，王金平做得到，相信韓國瑜也有同樣智慧。

民進黨 立法院 韓國瑜

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