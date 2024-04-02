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影／只是第一站！盧秀燕明訪星3天：該見的、該談的都會進行

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天宣布，明天將出訪新加坡3天，除城市交流，盧強調「該見的該談的都會進行」，對「穩固我們與新加坡情誼有幫助」。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今天宣布，明天將出訪新加坡3天，除城市交流，盧強調「該見的該談的都會進行」，對「穩固我們與新加坡情誼有幫助」。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今天宣布，明天起將出訪新加坡3天，預計6日凌晨搭飛機返國。盧秀燕說， 新加坡是中華民國好朋友，這次出訪不僅是城市外交，「對深化我們與新加坡的情誼有幫助」。盧也強調，這次出訪「該見的、該談的都會進行」，新加坡只是第一站，其他國家會陸續安排。

盧秀燕出訪行程保密到家，日前傳出訪美，但謎底揭曉是新加坡。盧秀燕今早對外宣布，將前往新加坡出訪三天，除經濟、藝文活動考察，還包含永續發展、生態綠能等，都是交流取經對象。

盧秀燕強調，她要感謝新加坡政府，一切行程安排都很順利，記者問有預定與星國政壇人物會面嗎？盧秀燕說，「 該見的、該談的都會進行」；中華民國與新加坡有很好情誼、往來密切，去年有不少國家代表處來邀請， 新加坡只是第一站，有幾個國家會陸續安排。

盧秀燕行程安排緊密，明天3日搭機出訪後，共安排3天行程，預計6日凌晨搭機返國。據了解，盧單純訪問新加坡，沒有中轉其他行程。

盧秀燕指出，因為新冠疫情，她已四年沒有出國訪問，隨著國境解封，許多國家表達歡迎參訪之意；這次到新加坡將針對新加坡熱賣會（GSS）、大型演場會籌辦、永續發展、再生能源、韌性防災等數大面向進行交流。

盧出訪將從4月3日到5日為期3天，預計4月6日凌晨返國，由盧秀燕率隊，副市長鄭照新、民政局長吳世瑋、經發局長張峯源、環保局長陳宏益、警察局長李文章、地政局長吳存金、新聞局長欒治誼及秘書處長謝佳蓁隨行參與。

台中市長盧秀燕今天宣布，明天將出訪新加坡3天，除城市交流，盧強調「該見的該談的都會進行」，對「穩固我們與新加坡情誼有幫助」。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今天宣布，明天將出訪新加坡3天，除城市交流，盧強調「該見的該談的都會進行」，對「穩固我們與新加坡情誼有幫助」。記者陳秋雲／攝影

新加坡 盧秀燕 行程

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