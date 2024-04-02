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2028起手式？盧秀燕今宣布訪新加坡 蔣、柯、賴都去過

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）今早宣布將訪問新加坡；星國駐台北辦事處上月拜會盧，傳提出邀訪。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（右）今早宣布將訪問新加坡；星國駐台北辦事處上月拜會盧，傳提出邀訪。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今天上午宣布，將前往新加坡訪問。受疫情影響，盧已4年多沒有出國訪問，上次出訪是2019年9月出訪英國、荷蘭，盧秀燕這次訪星國行程，將是她市長連任後第一個出訪的國家。

目前可能問鼎2028總統大選的檯面人物，包含台北市長蔣萬安、民眾黨主席柯文哲、總統當選人賴清德等人，市長任內都曾訪問新加坡；柯文哲更透露，520後將出訪新加坡，前往李光耀學院取經。

熱門總統「候選人」訪問新加坡已成起手式，就剩盧秀燕還沒有新加坡「學分」。盧秀燕今宣布訪星後，也補上最後一塊拼圖。

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、主任張智恩，3月12日拜會台中市政府，盧秀燕親自接待，雙方針對觀光、經濟、城市建設、台星特色美食烹飪等多項議題進行交流；當時已傳出新加坡邀請盧秀燕前往訪問。

外界關注盧秀燕出訪行程，甚至傳她將到美國「面試」。熟悉盧秀燕人士指出，美國正值總統大選年，民主黨與共和黨選情膠著，此時訪美實屬「突兀」；政壇認為新加坡才是「首選」，準備問鼎2028的「選手們」，都先後訪問新加坡。

國民黨籍台北市長蔣萬安上任後首次出國訪問，就是選擇新加坡。蔣萬安去年7月訪星國，強調是市政上可以交流的地方，也提到新加坡前總理李光耀與前總統蔣經國的關係，李光耀在兩岸關係扮演的角色，讓他以新加坡作為首訪國家，別具意義。

2024大選後，民眾黨主席柯文哲就在專訪節目中透露，5月20日後將出訪新加坡，並到李光耀學院取經，待一段時間。柯文哲2022年12月卸任台北市長前，也曾快閃26小時訪問新加坡。

新北市長侯友宜宣布參選2024總統後，也在去年4月下旬出訪新加坡，侯友宜出訪前對媒體說，此行要讓世界看到台灣。總統當選人賴清德在台南市長任內，2013利用清明連假率團到新加坡，考察城市規畫及都市更新政策。

台中市長盧秀燕（右）今早宣布將訪問新加坡；星國駐台北辦事處上月拜會盧，傳提出邀訪。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（右）今早宣布將訪問新加坡；星國駐台北辦事處上月拜會盧，傳提出邀訪。圖／台中市政府提供

新加坡 盧秀燕

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