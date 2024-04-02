「卡韓」不成改「卡盧」？民主基金會十日推董座

台灣民主基金會董事長依慣例由立法院長出任，不過，民主基金會改選案遲遲未有下文，還爆發擅改董事名單等卡韓風波，現任執行長黃玉霖更在立法院稱「在等韓國瑜告知開會」，遭藍營痛批不尊重。民主基金會昨天臨時發布新聞稿，指外交部最後決定在四月十日下午開會，還指「基金會直到三月廿八日都等不到通知」。

對於民進黨政府形同把未開會之責甩鍋給韓國瑜，國民黨立委王鴻薇痛批，韓國瑜根本沒收到四月十日開會通知，董事之間也不知道，如果拖那麼久開會，應該要事先通知，否則，基金會怎麼知道韓國瑜有沒有空？而且，議程是什麼？是要全面改選董事？還是執行長重新派任？

基金會執行長一職，韓國瑜日前對外稱邀約政大教授盧業中擔任，但由於董事藍綠比例懸殊，藍營也質疑基金會恐「卡韓」不成改「卡盧」，不讓韓選定的執行長上任。

民主基金會新聞稿強調，四月十日會議推舉董事長，將補足前立法院長游錫堃所留下的任期，該任期到今年六月十六日屆滿；而第八屆董事監察人將於六月十七日就任 。