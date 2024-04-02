聽新聞
test
0:00 / 0:00

「卡韓」不成改「卡盧」？民主基金會十日推董座

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
財團法人台灣民主基金會。圖／取自維基百科
財團法人台灣民主基金會。圖／取自維基百科

台灣民主基金會董事長依慣例由立法院長出任，不過，民主基金會改選案遲遲未有下文，還爆發擅改董事名單等卡韓風波，現任執行長黃玉霖更在立法院稱「在等韓國瑜告知開會」，遭藍營痛批不尊重。民主基金會昨天臨時發布新聞稿，指外交部最後決定在四月十日下午開會，還指「基金會直到三月廿八日都等不到通知」。

對於民進黨政府形同把未開會之責甩鍋給韓國瑜，國民黨立委王鴻薇痛批，韓國瑜根本沒收到四月十日開會通知，董事之間也不知道，如果拖那麼久開會，應該要事先通知，否則，基金會怎麼知道韓國瑜有沒有空？而且，議程是什麼？是要全面改選董事？還是執行長重新派任？

基金會執行長一職，韓國瑜日前對外稱邀約政大教授盧業中擔任，但由於董事藍綠比例懸殊，藍營也質疑基金會恐「卡韓」不成改「卡盧」，不讓韓選定的執行長上任。

民主基金會新聞稿強調，四月十日會議推舉董事長，將補足前立法院長游錫堃所留下的任期，該任期到今年六月十六日屆滿；而第八屆董事監察人將於六月十七日就任 。

外交部 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

蔡總統、賴清德、韓國瑜中樞春祭同台 3人零互動

韓國瑜立法院會首請假 江啟臣主持初登板謹慎以對

抹紅抹黑產業鏈箭在弦上 韓國瑜三不原則擋煞

韓國瑜日常午餐曝光 2顆水煎包加小菜不到百元

相關新聞

賴政府首波人事 傳清明連假後公布

總統當選人賴清德與副總統當選人蕭美琴將於五二○就職，兩人已緊鼓密鼓熟悉相關職權任務。賴、蕭今天將到國防部聽取機密簡報。國...

衛福部食安報告 連綠委都罵敷衍了事

蘇丹紅辣椒粉、傷腎日本小林製藥紅麴及寶林茶室粿條中毒等重大食安事件連環爆，立法院衛環委員會昨舉行專案報告，衛福部報告內容...

邱國正兒涉黃：火燒很痛 但不會幫救火

國防部長邱國正任職國安局的兒子捲入黃色風波。邱國正昨天在事發後首度現身受訪，為事件造成的紛擾向外界致歉，並表示已要求兒子...

國土法政院10裁示 未敲定延後

國土計畫法原訂明年4月30日上路，但藍綠立委近來提案修法盼再延2年。行政院副院長鄭文燦昨召開跨部及各縣市會議，未做成是否...

羅森柏格：盼賴清德維持兩岸現狀

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格任內第五度訪台，昨獲蔡英文總統、副總統賴清德分別接見。蔡總統期待，台美在經貿、供應鏈安...

還權於民三部曲 藍月中排審「吹哨者保護法」

立法院司法及法制委員會昨天排審國會改革相關草案，藍綠黨鞭傅崐萁、柯建銘持續隔空交火。針對立委提案增訂違反被質詢義務者的處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。