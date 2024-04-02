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國土法政院10裁示 未敲定延後

聯合報／ 記者侯俐安陳宛茜胡瑞玲／台北報導
行政院副院長鄭文燦。本報資料照片
行政院副院長鄭文燦。本報資料照片

國土計畫法原訂明年4月30日上路，但藍綠立委近來提案修法盼再延2年。行政院副院長鄭文燦昨召開跨部及各縣市會議，未做成是否延後結論，但做10項裁示，要求各縣市依既定期程，6月底前提交「土地功能分區圖」報內政部；針對各縣市提出困境，要求內政部進一步研議。

與會人士轉述，昨會議約兩個多小時，大多縣市表達會延遲繳交「土地功能分區圖」，年底前雖交得出來，但各縣市都反映，全球經濟情勢變化快速，國土法上路後又是剛性管制，盼內政部研議更具彈性方式，以因應時代快速變遷及地方需求。

不過，行政院2020年修正國土計畫法時，其中一項修法就是「賦予國土計畫適時檢討變更」彈性，當時國民黨團強烈反彈，砲轟「炒地皮」、「政院提一次、就封殺一次」，在立院擋下修法。據了解，鄭文燦裁示內政部研議，能否在目前國土法規定下彈性放寬。

另外，地方政府也提出多個國土法推動困境，包含彰化、雲林、南投7成左右為農業發展區，對於農業發展區畫設條件及預計投入農政資源，盼農業部能說清楚；還有中央各部會管轄環境敏感圖資未更新、比例尺不齊，造成困擾；屏東縣政府則提出地方行政分工問題等。

鄭文燦最後做成10項裁示，請內政部研議地方行政分工，土地使用管制規範應明確化。會議未做成是否延期結論，但鄭裁示請各縣市依內政部要求，6月將「國土功能分區圖」報內政部，行政院與內政部也會加強與各黨團溝通；至於立法院提案延期，則予以尊重。

對於國土計畫法將上路，原民部落居民憂心原住民非都市土地使用分區無法變更，將造成土地使用受限，對原鄉土地與產業造成衝擊。原民會草擬「原住民族土地使用規則」因應，正巡迴全台舉行分區座談蒐集意見，主委夷將．拔路兒昨赴立院專案報告時說，「原住民族土地使用規則」一定會在國土計畫法上路前公布。

國土計畫法恐再延宕，地球公民基金會與11個環保團體昨發布聯合聲明，憂心恐胎死腹中，甚至嚴重影響農業發展區畫設，全台恐有8萬公頃農地流失，盼行政院解決各縣財政收支不均問題、內政部也應加快公告國土計畫相關子法。

內政部 原住民 行政院

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