國土計畫是否展延？政院：未作決議 持續檢討

國土計畫法原訂明年4月30日上路，但藍綠立委近來提案修法盼再延2年。行政院副院長鄭文燦今天召開跨部及各縣市開會。對於國土計畫作業期程調整問題，行政院發言人林子倫表示，今日並未作成展延決議，目前仍會循法定作業程序，於下半年審議各縣市國土功能分區圖。但鄭文燦請內政部蒐集各界意見，持續檢討各項國土計畫工作辦理情形，未來可以提供給立法院作為參考。

行政院晚間發布新聞稿說明會議結論。林子倫表示，今日行政院就國土計畫推動問題邀集各縣市政府代表提供意見，討論內容包括國土功能分區的劃設基準、農一農二的劃分、分區調整機制、分區容許項目、各項子法修正、產業用地規劃、民眾既有使用權益、環境敏感地區圖資更新、申請中用地變更個案如何銜接新法、新舊制權益差異分析、國土保育區規範、原住民部落整體鄉村發展區規畫等議題。

林子倫表示，今天討論內容涵蓋廣泛，涉及眾多民眾權益陳情案件，會議主持人鄭文燦副院長請內政部及各部會詳細研議地方政府所提意見，務必妥善處理，讓國土計劃新舊可以接軌，達成國土永續發展及民眾權益保障的雙贏目標。

林子倫表示，鄭文燦請各地方政府依照期程，原則上於今年六月底前提報縣市國土功能分區圖，進入內政部第三階段國審會審查，在第二、第三階段都可以進行調整，以符合地方實際需求。

對於國土計畫作業期程調整問題，林子倫表示，今日以完整準備、充分溝通、詳實說明，確保民眾權益為前提，並未作成展延決議，目前仍會循法定作業程序，於下半年審議各縣市國土功能分區圖。但鄭文燦請內政部蒐集各界意見，持續檢討各項國土計畫工作辦理情形，未來可以提供給立法院作為參考。