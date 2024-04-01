國土法卡住！各地再提彈性變更 鄭文燦跨部會議十項裁示

國土計畫法原訂明年4月30日上路，但藍綠立委近來提案修法盼再延2年。行政院副院長鄭文燦今天召開跨部及各縣市開會，未做成是否延後結論，但鄭文燦做出10項裁示，要求各縣市依既定期程，6月底前提交「土地功能分區圖」報內政部；針對各縣市提出困境，要求內政部進一步研議。

與會人士轉述，上午會議約兩個多小時，大多縣市表達會延遲繳交「土地功能分區圖」，年底前雖交得出來，但各縣市都反應，全球經濟情勢變化快速，國土計畫法上路後又是剛性管制，希望內政部研議更具彈性方式，以因應時代快速變遷及地方需求。

不過，行政院2020年修正國土計畫法時，其中一項修法就是「賦予國土計畫適時檢討變更」彈性，當時國民黨團強烈反彈，砲轟「炒地皮」、「開大門」、「政院提一次、就封殺一次」，在立院擋下修法。據了解，鄭文燦裁示內政部研議，能否在目前國土法規定之下彈性放寬。

另外，地方政府也提出多個國土法推動困境，包含彰化、雲林、南投7成左右為農業發展區，將限制未來發展，對於農業發展區畫設條件及預計投入農政資源，盼農業部能說清楚；還有中央各部會管轄環境敏感圖資未更新、比例尺不齊，造成執行困擾；屏東縣政府則提出地方行政分工問題等。

原住民地區部分，據了解，與會人士提出原住民族地區辦理鄉村地區整體規畫、國保區作農牧使用等問題，鄭文燦請內政部妥善溝通。

鄭文燦最後做成十點裁示，請內政部研議地方行政分工，土地使用管制規範應明確化，並研議如都市計畫個案變更具彈性方式，以因應時代快速變遷需要及地方需求。

據了解，今天會議未做成是否延期結論，但鄭文燦裁示請各縣市照現行步伐繼續前進，依內政部要求，六月將「國土功能分區圖」報內政部，行政院與內政部也會加強與各黨團溝通；至於立法院提案延期，則予以尊重。

國土法原訂2022年實施，但因地方政府準備不及，立法院2020年三讀通過，上路時程延後至2025年4月30日。依法定時程，地方政府須在6月底前將各地「土地功能分區圖」報內政部，但目前只有花蓮縣、連江縣和金門縣提報，嚴重影響上路時程，近期傳出將延後實施，藍綠立委也分別提案修法延後；環團今天為此聯合聲明盼內政部加快公告。