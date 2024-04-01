國會改革綠喊釋憲 司法可反制修法？

藍白立院黨團共同推國會改革法案，但民進黨立院黨團總召柯建銘頻頻高喊在野黨法案「毀憲亂政」，還宣稱要提釋憲。對此，學者劉兆隆受訪時指出，國會聽證權確實有違憲疑慮。加上蔡總統從2016年至今，陸續任命了所有司法院大法官，讓外界認為，若柯建銘提交釋憲，藍白提案遭封殺的機會不小。只是，民進黨過去也曾提過類似改革法案，為何反對黨提出就是「毀憲亂政」，自己卻可理直氣壯？

聽證權恐與彈劾衝突

國會改革法案朝野攻防，近日於立院司法及法制委員會進行詢答與公聽會，柯建銘也喊話表示，就算藍白國會改革五法（人事權、國會聽證、藐視國會、正副院長記名與總統國情報告）的相關草案版本通過，也將聲請憲法訴訟。

「國會聽證權可能與監察院的彈劾有衝突！」彰師大公共事務與公民教育學系教授劉兆隆受訪時說，我國是五權憲法，美國是三權憲法，且國會議員無法對官員質詢，因此才會有國會聽證與調查權，並制定藐視國會罪；但我國立委有質詢權，官員若有過失可由監察院提起彈劾或糾舉，若立法院有了國會聽證與調查權，就與監察院權限重複。

大法官都蔡任命

劉兆隆說，但若要修憲廢考監難度太大，因此他認為，柯建銘這麼有把握藍白提案通過就要釋憲，就是因為相關條文可能違憲的機率高。加上目前15位大法官都是由總統蔡英文在任內陸續任命的，雖然大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，以過去的釋憲紀錄，外界也會質疑民進黨若將此議題送交憲法法庭，做出裁決恐對民進黨較有利。

不過，民眾黨立委黃國昌1日質詢時指出，柯建銘過去曾要求前總統馬英九到國會國情報告並即問即答，在總統蔡英文2016年的國會改革政見也包括國會聽證調查權。國民黨立委羅智強也說，2012年，時任立委的陳其邁就曾提案，要增訂藐視國會罪與建立國會聽證權調查。

民進黨難自圓其說？

對此，劉兆隆認為，這就是民進黨自己要解釋的地方，雖然90年代修憲時，很多問題都已經討論過，但從柯建銘、蔡英文等主張來看，若與藍白內容相似、甚至一致的話，民進黨應該要說明為何當初贊成，現在要批人「毀憲亂政」？

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