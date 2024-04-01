藍委憂新電價上路影響物價 國發會：有狀況就因應處理

新電價今天上路，國民黨立委呂玉玲憂心影響物價，國發會主委龔明鑫說，國發會負責督導，穩定物價小組每個月都會開會，了解物價的變化情況，「如果真的有狀況，我們就必須因應處理。」

立法院經濟、交通委員會今天舉行聯席會議，呂玉玲質詢時表示，費率調漲後的新電價從今天開始實施，經濟部長王美花聲稱「漲電費不能成為漲物價的藉口」，詢問列席備詢的龔明鑫是否認同？。

龔明鑫答覆時說，每家廠商或每個行業，電價成本結構不一樣，要看廠家電價的占比有多少，如果電價占的結構比例很低，其實物價也不太需要調整。

龔明鑫表示，按照主計總處的預估，電價多少會影響物價，不過政府有很多措施，例如在平穩物價方面，實施第10波減徵關鍵原物料稅負，原本措施是到今年3月底，現在已經確定延長至6月底，國發會是負責督導物價的幕僚單位，穩定物價小組每個月都會開會，了解物價的變化情況，如果真的有狀況，就必須因應處理。