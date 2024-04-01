520賴內閣的五種可能 藍綠白「超大聯合政府」有譜嗎？

「這次口風真的好緊，到今天為止仍沒有任何動靜，我也沒有任何內幕八卦消息可以提供，」活動住持人、前國民黨立委鄭麗文指出，新國會就職後，國會生態果然有大轉變，但近期國會能聚集全國的鎂光燈焦點，主要原因是將於520後上台的新政府，到現在還沒有產生。

根據藍綠白三黨的合縱連橫，未來賴清德政府組成的內閣團隊共有5種可能：藍綠白的超大聯合政府、藍綠合、綠白合、民進黨單獨組閣，以及藍白合，完全由在野陣營組成內閣團隊。

鄭麗文指出，根據「台灣民意基金會」最新一期的民調結果，這些內閣組成中，最多人支持、且唯一獲過半支持的組合，就是藍綠白合組的超大聯合政府，接著依次為藍綠合、民進黨單獨組閣、綠白合。鄭麗文認為，會呈現這樣的排名結果，與各黨支持者是否支持有關；特別要注意的是，民進黨單獨組閣的支持度約39％，與賴清德的得票數幾乎吻合，竟然還能勝過民進黨加民眾黨的「綠白合」，可見綠白合，對綠白選民是兩面不討好。

至於第5個選項「藍白合」，由在野的兩個政黨組成內閣，未能成為這次民調的選項之一，「想必因為這個根本不可能發生，」或許跟台灣特別的政治文化、背景有關。

民調顯示賴清德上台後，最有可能籌組以民進黨黨員為主的少數政府，來執行自己的意志。 圖擷自賴清德臉書

聯合政府有譜？先看三黨核心利益有無交集

「不同政黨能否組成聯合政府，要視三個政黨的核心利益為何，如果各方對目標有共識，自然會開啟合作。」國民黨新科立委徐巧芯透過第一線觀察指出，對民進黨來說，最重要的目標是：國會與行政院的關係不要過於撕裂，導致政務無法推展。而民眾黨，其最主要的目的是能否擴大支持基礎，以便在2026、2028年等接下來的兩次大選中囊括更多席次；至於國民黨，當然是希望能在2028年贏得中央執政權。

雖然民進黨接下來的最大目標是要穩定國會，避免未來施政推展不開，但徐巧芯認為，不論是藍綠合、綠白合等組閣可能，都微乎其微。她解釋，首先是藍綠合，難度非常高，因為民進黨非常重視基本盤對自己的支持程度，在藍綠基本盤各有3成的狀況下，「基本盤只要一鬆動，就會對下次選舉帶來非常不利的影響。」

以2016年卸任的馬政府，跟即將卸任的蔡政府做對比，前總統馬英九卸任前，由於3成的藍營基本盤對馬政府的施政有所質疑，最終創下9.2%的支持度，成為外界笑柄；而蔡英文卸任前的支持度，儘管稍微下滑，但仍在4成左右，「主要是民進黨基本盤非常支持。」在藍綠基本盤互斥的狀況下，徐巧芯不看好未來的內閣會是藍綠合。

至於綠白合，不但民進黨的基本盤對民眾黨仍有怨氣，就白營來看，包括民眾黨立委黃國昌跟民進黨立委柯建銘兩人的恩怨、民眾黨主席柯文哲對民進黨次級團體「新潮流」的看法，雙方要合作，難度也不小。

徐巧芯也觀察到，藍白兩個在野黨，在2026年的地方大選會有激烈競爭，所以在地方上，可以看到台北市長蔣萬安與柯文哲因「台智光」一案槓上，關係愈來愈差。但在國會部分，藍白兩個在野黨的合作基礎仍好，許多法案，雙方都保持一定的默契。

國會改革如造倚天劍，恐加劇朝野衝突

因此，雖然理論上賴清德這次的內閣組成有5種可能，但實際上可能只有「民進黨單獨組閣」這一個選項較具現實感。研討會現場也進行即時線上民調，結果顯示，超過六成的現場民眾，認為賴清德520上台後，最有可能籌組以民進黨黨員為主的少數政府，來執行自己的意志。

若賴清德選擇籌組自己的「一黨內閣」，東海大學政治系教授沈有忠補充，過去不論是馬英九政府、蔡英文政府這樣的「一黨執政」，普遍都讓外界認為「總統權力過大」，就像一把屠龍刀到處亂揮，目前看來，在野黨在國會推動國會改革，似乎是為了因應這把「屠龍刀」，再造一把「倚天劍」來制衡。

沈有忠認為，這會造成讓台灣政界出現兩個核心，如此一來，恐怕會製造更多衝突與僵局，因此應該回到問題的源頭，把總統權力過大的屠龍刀「磨鈍一點」，而非再造一把國會倚天劍，避免未來朝野對立激化。

他強調，自己不是完全反對目前的「國會改革」，只是在朝野不信任程度如此高的情況下，「兩個掌握憲政武器的機關，可能會讓憲政運作不斷出現空轉。」如果問題的核心是總統職權不夠明確、權責不符，那麼解決問題的關鍵，應是把總統的權責清晰化，否則弄出一個過強的國會與之對抗，「到時候國會權責不明、總統權責也不明，兩邊都把人民帶上街頭，這會讓台灣陷入民粹對抗。」

展望未來的政局，徐巧芯認為，少數政府或聯合政府並沒有孰優孰劣的問題，「聯合內閣不一定比較穩定，少數政府也不一定會遭到杯葛，」就算520之後上台，全民迎接的賴政府是一個少數政府，「只要你（賴政府）能回應民意，大家（朝野）還是會互相支持。」

(本文出自 2024.03.31《遠見》 網站，未經同意禁止轉載。)