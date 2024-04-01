【重磅快評】王國材愛說笑 請先摸清邱太三的態度吧

交通部長王國材總有辦法獲得媒體關注。繼上月建議國人不要去香港之後，今天又說要下修今年1,200萬觀光客人次目標，至少要往1,000萬人次的目標去努力。他還心有所感表示，陸方不讓旅客來台的態度比他想的還要堅定。外界好奇的是，王國材是認真的嗎？陸方態度再怎麼堅定恐怕也沒有陸委會主委邱太三仇中的態度堅定。

王國材表示，對於今年國際觀光客來台目標，過去提出的1,200萬旅客目標的確有把陸客估進去，但中國大陸對於團體旅客或自由行旅客，不讓旅客來台的態度比他預期的還要堅定，在陸客還沒來之前，仍會努力往1,000萬人次的目標努力。

沒說不知道，原來交通部去年達成600萬國際觀光客的KPI後，今年目標調高一倍，訂出全年1200萬人次的高標，其中有200萬是陸客。未料，第一季才剛過，馬上就要減掉200萬人，而其主要原因是陸方並未開放團體旅客或自由行旅客來台。

坦白說，王國材把今年陸客來台觀光的人數設定為200萬人，的確樂觀過頭。至少從揣摩上意行事的陸委會主委邱太三口中，聞不到絲毫兩岸關係轉好的氛圍。本來陸委會是管不到觀光，但是卻總對觀光業務指指點點，邱太三也坦承，陸客要到台灣來是在兩岸條例中規定，但是團客要去大陸是交通部主掌，因為是別人的職掌，他不能越俎代庖。

但實際的情況是，交通部對陸委會根本就是唯命是從。王國材雖曾說他不管陸委會怎樣，就是要開放團客赴陸，但春節後祭出的禁團令還不是陸委會說了算？因為邱太三說了，兩岸團體旅遊是基於「對等原則」推動，然而陸方迄今仍未開放陸客團來台。

邱太三還很「熱心」的幫王國材算了一本帳，疫前兩岸觀光逆差是66億元，若單方面開放台灣團客將導致逆差擴大，嚴重影響國內觀光業。但邱太三忘了，我們對日、韓等國的觀光逆差，光是對日逆差就是300萬人，金額逾1400億元。

換句話說，故事都被邱太三說完了，王國材還有什麼話好說？難怪他只能說些不著邊際的話，例如上月被問到香港通過基本法23條，使我國旅客到香港觀光旅遊風險大增，他竟「示警」民眾就不要去香港了。此話一出，引發議論，王國材才重申他是建議不要去，不是說所有人都不要去。

王國材腦筋不清楚的是，去年600萬名觀光客目標達標，香港觀光客的貢獻最大，佔了快一成五，比日本多了三個百分點，更比韓國高出五個百分點，民眾很難相信一個主管觀光的部長會這樣公然「開罪」最大觀光客來源的香港地區。

王國材對邱太三插手觀光，根本無力招架，但共事那麼久，卻毫不察覺，原來大陸觀光客不來台灣，最大的障礙就是秉承上意的邱太三。在邱太三主政之下，非但陸客來不了，台灣赴陸出團也只能持續三個月，更別提也已經終止新生來台的陸生。王國材無法預期陸方態度有多堅定，但至少也要摸清邱太三的態度吧。