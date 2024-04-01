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徐巧芯指下班玩樂恐有違社會觀感 王必勝臉書回應：可受社會公評

聯合報／ 記者賴昀岫沈能元／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（左）質疑，王必勝晚間出席樂團活動，社會觀感是否良好？記者賴昀岫／攝影
國民黨立委徐巧芯（左）質疑，王必勝晚間出席樂團活動，社會觀感是否良好？記者賴昀岫／攝影

寶林茶室食物中毒累積31例通報，更有2人死亡，國民黨立委徐巧芯秀出，衛福部次長王必勝日前出席樂團活動照片，質疑社會觀感是否良好？王必勝在臉書發文回應，自己當初是和朋友敘舊，且自己雖在公務機關工作，但也有自己私人的時間，從事正當的活動，可受社會公評，「希望大家可以多參加藝文活動，化解社會的戾氣」。

立法院衛環委員會今天針對近期重大食安事件進行專案報告，徐巧芯開頭就詢問，工作時數有沒有因為最近的食安事件增加，衛福部長薛瑞元說，一向都很長，徐巧芯追問，衛福部公務人員最近有沒有加班？薛瑞元回應，「加班是經常的事」，徐隨後秀出，衛福部次長王必勝，日前到3月29日出席變形蟲爵士樂團活動的照片。

徐巧芯直言，半年來陸續發生雞蛋、西部特羅、蘇丹紅再到小林紅麴、寶林茶室食物中毒事件等，而王必勝在3月29號晚上，還在現場唱唱跳、談笑風生、拍大合照，詢問這樣的社會觀感好嗎？薛瑞元回應：「這是個人的時間，社會觀感就不應該問我」。

「非公務的玩樂行程在下班之餘，如果不在乎社會觀感的話，我也尊重」，徐巧芯說，大家都去玩好了，薛瑞元打斷道，該做事的還是應該要做事。

徐巧芯指出，相關照片多數被刪除，如果覺得沒問題就不會刪除，且很多地方政府首長，因應寶林茶室案件2條人命，會考量社會觀感、取消部分行程，直言王必勝對社會觀感的認知完全尊重，「你可以覺得不奇怪」。

薛瑞元說，「我是覺得追究這種事情很奇怪」，徐巧芯則說，「沒有追究，我只是很好奇這個時間，次長這樣吃吃喝喝、玩玩樂樂，對於社會觀感的理解，可能跟一般民眾不太一樣」。

針對徐巧芯提到的問題，王必勝在臉書回應指出，他是變形蟲爵士樂團的創團團員，吹奏alto saxophone。這個團創立於1997，已經27個年頭，至今仍活躍於各種爵士音樂的場合。當然很多團員都是業界頂尖職業樂手，他早已望塵莫及。

王必勝指出，3月29日晚上，樂團在Blue Note咖啡廳舉辦初代團員聚會，也演奏了當年一起演的樂曲，團員和滿座的聽眾都很開心。他在晚間21：30到23：00左右前往跟大家致意和敘舊，也欣賞夥伴們的精彩演出。很光榮人生有這段經歷，也珍惜這些音樂界的好朋友。

而且，他雖在公務機關工作，也有自己私人的時間。從事正當的活動，可受社會公評。Blue Note是一間純音樂的演奏欣賞空間，也是台灣最有歷史的爵士樂聖地，大家有空可以前往欣賞。希望大家可以多參加藝文活動，化解社會的戾氣。

王必勝貼文中提到，希望大家可以多參加藝文活動，化解社會的戾氣。圖／取自王必勝臉書
王必勝貼文中提到，希望大家可以多參加藝文活動，化解社會的戾氣。圖／取自王必勝臉書

寶林茶室 徐巧芯 王必勝 薛瑞元

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