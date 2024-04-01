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官員反質詢、實問虛答 周萬來：尚無法律責任

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院秘書長周萬來今天列席立法院司法及法制委員會。記者鄭媁／攝影
立法院秘書長周萬來今天列席立法院司法及法制委員會。記者鄭媁／攝影

立法院司法及法制委員會今天針對國會改革法案展開詢答。立法院秘書長周萬來表示，法制上雖賦予國會議員質詢權，但政府官員如有反質詢或實問虛答情形，尚無課處法律責任的明文，主要是透過公報紀錄或錄影轉播向社會公開，以追究相應的政治責任。至於增訂違反被質詢義務者的處罰，屬立法政策的選擇，尊重委員合議決定。

周萬來今上午列席司委會，說明對國民黨立法院黨團、民眾黨團所提國會改革法案修法意見。

在「被提名人陳述不實、拒絕具結或提供資料不實的效力」部分，立委提案的處理方式不一，包括不予審查、或依藐視國會規定處理、或移送監察院獲高等行政法院調查等；周萬來說，在符合法律明確性原則、正當法律程序原則、比例原則等前提下，均尊重委員立法形成自由。

在官員隱匿資訊、虛偽答覆或反質詢，是否可增訂違反答覆義務的處罰？周萬來指出，立法上，如認以刑事罰手段，各界質疑恐有牴觸大法官解釋的疑義，也可考量區別單純不陳述遲滯調查、或故為虛偽陳述誤導調查的輕重情狀，而就故為虛偽陳述以誤導調查進行者，予以高度的罰鍰。

配合立法院職權行使法修正，另有立委提案修正刑法，增訂藐視國會罪及對行政官員反質詢科以刑罰。周萬來說，尊重立委合議決定及主管機關法務部意見；若欲採刑事裁罰，仍宜就其構成要件、法律效果及相關程序事項，為明確規範以符罪刑法定原則的要求。

周萬來說，基於行政幕僚的立場，尊重立委審議提案的結果，也會配合處理相關行政支援工作，以使立法院職權行使更順逐。

周萬來 國會改革 立法院

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