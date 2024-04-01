民進黨中央批桃園燈會濫追加預算 籲張善政說清楚

民進黨中央今天召開「北北基桃負評市長連線，張善政財政敗壞燈會預算大爆炸」記者會，批評桃園市長張善政舉辦桃園燈會，預算追加2千多萬元，且規避議會監督，呼籲張善政出來說清楚。

民進黨發言人戴瑋姍、桃園市議員王珮毓、黃瓊慧、魏筠等人上午在黨中央開記者會，點出桃園市燈會的採購瑕疵。戴瑋姍指出，桃園燈會標案原編列預算4900萬元，後來追加2530萬元，預算經費高達7430萬元，追加預算增幅超過50%，卻未經議會同意。戴瑋姍質疑，增加的2530萬元從何而來？呼籲張善政不要在愚人節愚弄市民，應出面說清楚。

魏筠表示，這次桃園燈會除了一開始有紅統疑慮，充滿滿滿的漢服秀，脫離桃園特色以外，去年七月決標的4900萬燈會預算，展期短、品質堪慮又有諸多爭議，沒想到竟在3月3日燈會結束後，3月25日才以活動後契約變更的方式增加2530萬元，暴增5成，且只偷偷公布在網站上，掩人耳目、規避議會監督。

魏筠指出，桃園燈會中裝置藝術作品佔比高，天數固定、場地固定，預先估算成本是容易的。桃園燈會並沒有像台中燈會一樣增加天數，一開始就設定兩個燈區，因此這些固定好預估的支出，卻在展期後變更追加，追加的經費更超過原預算的5成，比例非常不合理。

黃瓊慧說，桃園燈會後不到一個月，桃市府追加新增2530萬的標案，完全規避桃園市議員監督。她指出，今年辦理桃園燈會的預算，是由去年底議會審查通過的，這種「後擴」預算並沒有往例，且當初在籌備燈會初期就已經備受爭議。她呼籲桃園市府，公布桃園燈會的費用細項、使用明細，也必須說明，此「後擴」的2530萬元的契約變更，經費從哪來的。

王珮毓表示，燈會標案去年7月由聯利媒體股份有限公司（TVBS）得標，而桃園市議會今年10月才收到市府預算書，預算書中桃園燈會預算規模是5200萬元。但燈會決標金額4900萬元，且明定後擴上限為2500萬元。一直到去年十二月預算審查過程中，桃園市政府從未說過預算經費不足。