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罷免謝國樑收到9848份提議書 預計4月初送中選會

中央社／ 基隆1日電

公民團體「山海公民拆樑行動」3月8日展開第1階段罷免基隆市長謝國樑，昨天截止收件，共收到9848份提議書，預計4月初送交中央選舉委員會。

「山海公民拆樑行動」昨天晚間在臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，（3月9日至昨天）23天總共收到 9848份提議書，這段期間感謝所有辛苦的志工，感謝所有提供場地的朋友，感謝簽下提議書的民眾，「我們由衷感謝你們」。

「山海公民拆樑行動」指出，提議書預計4月初送中選會，第2階段預計5月初起跑，接下來會持續籌備第2階段。

依據公職人員選舉罷免法規定，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，根據中選會統計，民國111年基隆市長選舉，選舉人數為30萬7913人，因此至少要提出3080名符合規定的提議人名冊。

罷免第2階段為連署，連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，因此至少需3萬792人連署，第3階段投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（7萬6979票），即為通過。

罷免

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