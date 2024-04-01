藐視國會應罰 立委列舉國際案例

「美國、法國與德國藐視國會都有罪，奧地利、美國都有官員因此判刑，我國藐視國會也該有罰則！」民眾黨立委黃國昌1日質詢時表示，各國藐視國會都有處罰，但如何處罰可以討論，他個人建議用行政罰，避免刑事審判的拖延。立法院祕書長周萬來也坦言，現行法制確實無法處理官員在國會說謊的狀況。

藐視國會罰則需清楚

立法院司法及法制委員會1日審查國會改革相關法案。對於反質詢與藐視國會部分，周萬來表示，如果要採刑事罰，需要就其構成條件、效果與程序有更明確的規範。

在立法院長記名投票部分，他說，美國眾議院有記名，德國聯邦眾議院、英國下議院、法國國民議會與日本眾議院都沒有記名，以尊重立法院決議。

有關國會聽證調查權，行政院副秘書長何佩珊表示，基於《憲法》與增修條文規定，還有過去的釋憲都指出，調查權是立法院行使憲法職權必要的輔助性權力，但基於權力分立原則，調查權所能調查與調閱對象並非毫無限制，以729號解釋為例，若有妨礙檢調偵查之虞，需要等偵查終結後，才能提供資料。

國外藐視都有罪

但黃國昌不滿指出，美國、法國與德國都有國會聽證調查權，若官員在聽證調查時說謊或虛偽陳述，都會遭到處罰或判刑。例如美國前國安顧問納瓦羅，因為沒有出席國會聽證調查，3月19日已經入監服刑、刑期4個月；奧地利前總理庫爾茲也被判刑8個月、緩刑7個月，藐視國會應予處罰。

「但要行政罰還是刑罰可以討論。」黃國昌表示，他希望用行政罰，因為若由檢察官進入司法調查程序，恐曠日費時。且過去包括民進黨時任立委李俊俋、林佳龍都有提出藐視國會應該有罪，且蔡英文的國會改革主張也有相關主張，結果因為行政不希望立法增加監督力，相關政見通通跳票。

盼先修法 彰顯決心

國民黨立委傅崐萁也說，如果修法通過，民進黨團要提憲法裁決，他們也尊重，但不應該在修法時就說推三阻四。同黨立委羅智強則希望立法院長記名投票可以儘快處理，地方議長已經記名投票，立法院反而落後，盼儘速通過，以對外宣示國會改革的決心。

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