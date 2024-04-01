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綠主張加開公聽會 發言擋國會改革案

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院1日審查國會改革法案，但民進黨在開會前以程序發言拖延開會。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院1日審查國會改革法案，但民進黨在開會前以程序發言拖延開會。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

國會改革爭點多，需要開更多公聽會討論！」民進黨立委鍾佳濱1日在立法院質詢開始前程序發言說，國會改革事關人事同意、藐視國會等事項，應該更詳細討論。由於各黨爭相程序發言，備詢一直無法開始，待民進黨總召柯建銘到場，表示可以開始詢答，民進黨立委才停止程序發言拖延時間。

立法院司法及法制委員會1日審查國會改革相關法案。民進黨團表示，希望增加公聽會場次與題綱。

公聽會場次不夠

鍾佳濱表示，公聽會討論的題綱沒有涵蓋民進黨團的主張，而且國會改革涉及面向廣，希望能增加公聽會的題綱與場次，吳思瑤也說，相關修法過去沒有獲得共識，且牽涉層面不只修法，還有涉及憲政層次，若只有一場公聽會恐不足夠。

民進黨立委沈發惠也指出，等下立委質詢的內容一定百百種，因為國會改革相關爭點太多，包括總統到立法院國情報告是否常態化、即問即答，怎樣才算藐視國會？該用行政罰還是刑法？還有正副議長選舉方式等議題，每個議題都是一場公聽會的主題，他建議這些問題還是要加開公聽會。

相關議題討論多年

但國民黨立委翁曉玲不滿回說，1日討論的是法案，若有修憲，當然會召開修憲委員會，盼吳思瑤不要混淆視聽，而且總統國情報告、藐視國會、聽證調查與人事同意權已經討論超過20年了。

國民黨立委羅智強也說，柯建銘已經主張總統赴立法院國情報告應即問即答8年了，藐視國會與國會聽證權調查更是現任高雄市長陳其邁12年前擔任立委時的提案，國民黨現在修法反而是幫民進黨，當時不好好開公聽會、現在才說要開公聽會，非常荒謬。他認為可以修法與開公聽會並行。

老柯放行讓開會

最後，柯建銘到場表示，相關問題都是政治問題，過去推動都沒有共識一定有其道理，他認為加開公聽會就好，可由民進黨司法法制委員會召委鍾佳濱召開，民進黨團後來也放棄程序抵制開會，最終才順利開始備詢。

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