國會改革綠批毀憲亂政 傅崐萁：可諒解柯建銘躁鬱

立法院司法及法制委員會今天排審國會改革法案，進行法案詢答，民進黨團雖然有提自己版本，但尚未排入司委會審查，日前還批評國民黨團、民眾黨團的改革法案涉毀憲亂政。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，可以諒解民進黨團總召柯建銘這個會期的躁鬱症，但不管執政黨如何反抗，終究要面對人民，醜媳婦還是要見公婆。

傅崐萁今天在司委會前受訪表示，這是歷史上非常重要的一天，中華民國在台灣75年來，第一次有機會做國會改革陽光法案，讓國會能更加透明、所有部會能真正受到國會的監督，國會改革五法今天要正式在司法法制委員會審議，民進黨終於表示要提出版本，也表示說國會改革刻不容緩，他們要提出相對應的版本，大家一起來為國會改革努力，這是值得肯定的。

傅崐萁指出，民進黨從2016年就提出要求國會開放聽證權、調查權，不得藐視國會等，時至今日，8年之後，彷彿民進黨做了春秋大夢，現在才恍然醒來，全民已經等待了這麼久，2016年民進黨所提出的政見，到現在才姍姍來遲提出版本；不過，只要大家願意做國會改革，讓全民的託付不會受到迂腐的政府掩蓋，他還是表達歡迎。

對於柯建銘直指傅崐萁「押整個黨去撞牆」，是非常危險的人物。傅崐萁說，柯建銘在這個會期的躁鬱症、不斷焦慮，可以諒解，他對柯總召感到無限惋惜，因為畢竟過去8年柯建銘隻手遮天，讓國會無法實行監督的權利，而且一天到晚詆毀在野黨毀憲亂政。

傅崐萁說，柯建銘並不是中華民國第16席的大法官，如果他真的想當大法官，請賴清德總統提名，送到國會審議，「我們會讓柯總召來瞭解一下，你有沒有資格當大法官、有沒有資格來評論所有是否違憲的事情。」