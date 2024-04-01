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藍委：藐視國會罪 美法南韓都有

聯合報／ 記者張睿廷／台北報導
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。圖／聯合報系資料照
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。圖／聯合報系資料照

立法院司法及法制委員會今排審國會改革法案，朝野對陣氣氛濃厚。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷昨指出，制定「藐視國會罪」是最為重要的國會改革之一，這也是民進黨團版本不願觸碰的。對於民進黨團宣稱將聲請釋憲，國民黨立委吳宗憲表示，這種政治性攻防，實在不應將大法官拉進來參戰，這不是一個法治國家該有的表現。

洪孟楷認為，民進黨過去一黨獨大，行政權擴權到亂象橫生，綜觀世界各民主國家都有制定藐視國會的刑責，人民的立法權應該被正視，此次修法一定要將最後一塊拼圖給補上。

洪孟楷說，世界各民主國家皆有程度不一的藐視國會權，包括拒絕配合、虛偽陳述、拒絕提供資料等，有罰款及刑責，美國最高可罰十萬美元以下罰鍰，法國及南韓也有兩年至三年不等的刑責；台灣過去沒有思考周全之處，現在應趕快亡羊補牢。

洪孟楷批，民進黨現在大講「違憲」，是因為十五位大法官都是蔡英文總統任內任派，「球證、裁判都是我的人」，以為這樣就能瞞天過海？他呼籲在接下來的國會改革，應跟上世界潮流，新增藐視國會罪，才符合權力制衡。

吳宗憲說，民進黨團雖有聲請釋憲權利，但國民黨團提出的國會改革法案，與當年民進黨團提出的內容相似，為何現在標準改變？更別提，民進黨根本不該將大法官拉入政治攻防，「這不是民主法治國家應有表現」。

國會改革 民進黨 法制委員會 洪孟楷 蔡英文

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