提前布局2026？柯文哲、黃珊珊見「小草」 360人擠爆北市議會
台灣民眾黨與北市議會民眾黨團合作，舉辦「一日議員」體驗活動，同時進行「小草見面會」，民眾黨主席柯文哲、立委黃珊珊都會到與支持者相見歡，還會宣布黨中央組織計劃與海選幹部，招募小草加入民眾黨，被視為提前替黃珊珊布局2026台北市長選戰。
面對2026年台北市長選戰，國民黨籍的蔣萬安會持續爭取連任。而民進黨部分，則說要等新總統上任、內閣確定後，才會開始尋找人選；台北市黨部主委張茂楠表示，市議員部分不會這麼急，畢竟還有很多現任議員持續耕耘選區，也期盼年輕人能多多投入公共事務。
張茂楠說，市長部分，因為總統剛選完，內閣都還沒就定位，等新政權交接、內閣部會人選都確定後，再談台北市長人選才能聚焦、方向明確，像是立法委員吳思瑤、內政部長林右昌等人都是不卻人選，黨部會再思考如何布局2026年選戰。
民眾黨積極布局2026年台北市長、市議員選戰，包括柯文哲提出的「勇敢提名、N+1」計畫，在目前有民眾黨議員的區域再加1席，沒有議員的區域勇敢提名1席，各選區派人以戰養戰練兵。黨中央也會在今天的見面會中與小草互動交流，並宣布組織計畫與海選幹部計畫，報名人數高達360人，塞爆市議會大廳。
黃珊珊表示，為了地方扎根，重新開始，所以會和黨團、北市黨部討論議題。她說，報名的人都是主動積極的，對參與公共事務有興趣、熱衷，還是希望民眾能參與，不要只當一般公民，年輕人可以加入政策討論，就算不從政也一定要關心政治。
至於「小草見面會」是否在加強陸戰，落實N+1計畫？黃珊珊說，每天都要做該做的事，不是只有選舉而已，公共政策是日常生活的一部份。
柯文哲抵達市議會後，也被問到是否會從今天參與活動的小草中尋找2026年參選北市議員的人才？柯文哲一路被媒體包圍，僅說「好啦、好啦、好啦」，不改以往作風，直接前往會場與小草見面，其他均未回應。
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