國會改革交鋒 藍委批民進黨不該將大法官拉進政治攻防

國會改革法案引發藍綠交鋒。國民黨立委吳宗憲表示，憲法確實規定，民進黨有提釋憲權利，不過國民黨立法院團現在提出的國會改革法案與當年民進黨立法院黨團提出的內容相似，為何現在標準改變？更別提民進黨根本不該將大法官拉入政治攻防，不是民主法治國家應有表現。

吳宗憲指出，民進黨團說要提釋憲，據憲法訴訟法第49條規定，有四分之一立委提案，即可提出釋憲，民進黨團的權利，會予以尊重。

吳宗憲表示，不過回過頭來看，國民黨團此次提出的國會改革提案，與民進黨數年前提出來的條文類似，精神也相同，這段期間，憲法也並無修正，為何民進黨當年會認為合憲，現在卻認為違憲？顯然就是雙標。

吳宗憲指出，這種政治性攻防實在不應將大法官拉進來參戰，這不是一個法治國家該有的表現，也請民進黨能依法行政、依法執政、依法治國。

吳宗憲以他自己為例，他提的職權行使法提案，其實許多都皆與當年時任立委顧立雄提案類似，當年顧立雄提案的時候，現在的民進黨團書記長吳思瑤也是連署人之一，為何民進黨當年認為合憲且是個應連署的法案，現在卻認為違憲？前後標準不一，實不足採。