快訊

台北捷運車門關不了 奇岩站200旅客疏散改搭下班車

連健保署長石崇良都曾患病 自曝曾因香港腳引發蜂窩性組織炎

小二數學題藏慣老闆思維？「工廠一週生產力」考倒一票人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國會改革交鋒 藍委批民進黨不該將大法官拉進政治攻防

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照

國會改革法案引發藍綠交鋒。國民黨立委吳宗憲表示，憲法確實規定，民進黨有提釋憲權利，不過國民黨立法院團現在提出的國會改革法案與當年民進黨立法院黨團提出的內容相似，為何現在標準改變？更別提民進黨根本不該將大法官拉入政治攻防，不是民主法治國家應有表現。

吳宗憲指出，民進黨團說要提釋憲，據憲法訴訟法第49條規定，有四分之一立委提案，即可提出釋憲，民進黨團的權利，會予以尊重。

吳宗憲表示，不過回過頭來看，國民黨團此次提出的國會改革提案，與民進黨數年前提出來的條文類似，精神也相同，這段期間，憲法也並無修正，為何民進黨當年會認為合憲，現在卻認為違憲？顯然就是雙標。

吳宗憲指出，這種政治性攻防實在不應將大法官拉進來參戰，這不是一個法治國家該有的表現，也請民進黨能依法行政、依法執政、依法治國。

吳宗憲以他自己為例，他提的職權行使法提案，其實許多都皆與當年時任立委顧立雄提案類似，當年顧立雄提案的時候，現在的民進黨團書記長吳思瑤也是連署人之一，為何民進黨當年認為合憲且是個應連署的法案，現在卻認為違憲？前後標準不一，實不足採。

吳宗憲 國會改革 國民黨 民進黨

延伸閱讀

國會改革朝野大戰！藍周一排審 綠要先開公聽會

無聊咖啡惹是非？吳宗憲露面一口氣全說了

無聊咖啡惹是非？吳宗憲露面一口氣全說了

棒砸吳姍儒咖啡店「無聊咖啡」兩嫌落網！稱不滿吳宗憲主持風格

相關新聞

國會改革交鋒 藍委批民進黨不該將大法官拉進政治攻防

國會改革法案引發藍綠交鋒。國民黨立委吳宗憲表示，憲法確實規定，民進黨有提釋憲權利，不過國民黨立法院團現在提出的國會改革...

柯建銘指傅崐萁是非常危險的領導人 呼籲國民黨小心

立法院司法及法制委員會明天排審國會改革法案，民進黨立院黨團總召柯建銘上午受訪表示，國民黨最大問題在於國民黨團總召傅崐萁強...

陸客不來台恐下修觀光人次 藍委酸交長王國材被打臉

交通部觀光署長署長周永暉昨天指出，外國來台旅客目標為1200萬人次，當中有200萬至250萬是大陸旅客，若等到暑假還看不...

國會改革攻防 民進黨團：藍白版本通過將聲請釋憲

朝野國會改革交鋒，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，就算國民黨團、民眾黨團未來以國會多數席次通過國會改革草案，民進黨也會聲...

以謊言建構的台灣政治 容不下一個說實話的邱國正

1971年勇敢揭發美國介入越戰政治黑幕的丹尼爾‧艾斯伯格（Daniel Ellsberg ），去年辭世。他身前最為世人推崇的貢獻，就是將美國政府內部檔案對外公開，揭穿了多年來有關美國軍事介入越南的政治謊言，將這些政治黑幕與騙局全部向外界揭露，讓美國大眾突然發現美國政府慣於說謊的本質，以及濫用權力。...

洪孟楷：各國皆有藐視國會罪 一定要修法通過

立法院司法及法制委員會明天排審國會改革法案，朝野對陣氣氛濃厚。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天指出，制定藐視國會罪是最為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。