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陸客不來台恐下修觀光人次 藍委酸交長王國材被打臉

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照

交通部觀光署長署長周永暉昨天指出，外國來台旅客目標為1200萬人次，當中有200萬至250萬是大陸旅客，若等到暑假還看不到陸客團，將檢討目標並下修至1000萬人次。國民黨立委李彥秀表示，周永暉作為交通部所屬單位官員，居然公開打臉交通部長王國材

李彥秀說，去年12月8日，蔡英文總統出席金質旅遊行程頒獎典禮，王國材當時意氣風發下達「軍令狀」，「給觀光署長周永輝一個任務，明年不管陸客要不要來，都要達1200萬人次目標，現在行政院也召開振興觀光諮詢會議，把各部資源整合，大家一起動起來拚觀光。」

李彥秀說，未料4個月不到，觀光署就以「陸客不來」為理由，公開打臉自己長官。是王國材好大喜功，設下不可能的目標？還是周永輝無能退縮，剛過3個月就為無法達標打預防針？

李彥秀表示，去年各國或地區來台旅客僅600萬人次，基期相當低。攤開今年一月來台旅客成績單，來台旅客總人次與去年同期相較，成長132%。其中港澳成長487%、日本247%、韓國210%，仍是靠這些傳統來台旅客來源地充場面。

李彥秀說，民進黨政府大肆宣傳的東南亞旅客僅成長60%，還不到平均一半；美洲旅客成長59%；歐洲旅客更僅成長40%，旅客來源地失衡不均的問題更為嚴重。台灣觀光產業核心問題，不單僅是「來台旅客人數」與「陸客來不來」的問題。據中央銀行最新統計數據，去年第三季國際收支中，觀光業收支逆差金額高達26.74億美元，創下史上最高逆差紀錄。

李彥秀表示，來台旅客消費能力、旅客滯留天數、國際會展產業團（MICE）多寡、旅遊景點提升、觀光產業人力缺口，才是整體觀光產業競爭力的核心關鍵。民進黨政府應該好好想想，「有本事吵架，有本事抵制，就要有本事創造新商機。」

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