國會改革攻防 民進黨團：藍白版本通過將聲請釋憲

朝野國會改革交鋒，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，就算國民黨團、民眾黨團未來以國會多數席次通過國會改革草案，民進黨也會聲請釋憲，並要求緊急處分。

立法院國民黨團提出國會改革草案，內容包括總統國情報告常態化、國會調查權、聽證權及藐視國會罪、偽證罪等；民進黨團日前也提出修法版本，包括完備同意權行使、調查權、調閱權雙軌、違反國會議員自律規範如涉犯罪得司法移送等。

朝野未來將進入國會改革攻防。吳思瑤批評，國民黨的修法版本是違反憲法、反民主，也反改革，是因為總統選不贏，才想靠國會多數，想方設法要凌駕憲法，如果由國民黨和民眾黨支持的草案版本過了，未來的立法院就是太上國會、憲政怪獸，足以取代行政權、超越司法權、監察權，更可以把民選總統隨叫隨到來即問即答，不僅對憲政機關的權力運作造成傷害，對人權是嚴重的威脅。

吳思瑤指出，依照藍白國會改革的草案，其中對於調查權的設計，未來國會不但可以傳喚官員，還可以傳喚私人企業，乃至於平民百姓；如果被傳喚選擇不出席，就會被冠上藐視國會的罪名，不只是行政部門，一般民眾也可能會犯藐視國會罪，少則被罰30萬元，多則被關3年。

吳思瑤表示，民進黨團未來將會全力反制，就算藍白以國會多數通過，民進黨也將聲請憲法法庭的大法官釋憲，同時要求做緊急處分。

此外，民進黨團未來將每日祭出甲級動員令，吳思瑤說，國會因為藍白義和團化、馬戲團化，民進黨一定要全力反制、團結作戰，不只要強化政策的論述，也要精進政治的攻防，未來將從早晨8點的會前會開始、9點委員會開會，乃至於每一個委員會完成臨時提案的審議，才會解除動員。