洪孟楷：各國皆有藐視國會罪 一定要修法通過

立法院司法及法制委員會明天排審國會改革法案，朝野對陣氣氛濃厚。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天指出，制定藐視國會罪是最為重要的國會改革之一，這也是民進黨立法院黨團版本所不願觸碰的，過去民進黨一黨獨大，行政權擴權到亂象橫生，綜觀世界各民主國家都有制定藐視國會的刑責，人民的立法權應該被正視，此次修法一定要將最後一塊拼圖給補上，才是可長治久安的民主制度。

洪孟楷說，民進黨一黨獨大8年，完全把人民的立法院忘在腦後，行政院長甚至帶頭拍板向立委叫囂；這些人以為嗆聲的是在野黨立委，實質上是極度不尊重立委所代表的人民，當行政權無法被制衡，就該由法治來約束，不讓其成為失控的怪獸。

洪孟楷提到，綜觀世界各民主國家，皆有刑度及嚴重程度不一的藐視國會權，包括拒絕配合、虛偽陳述、拒絕提供資料等，有罰款及刑責，美國最高可罰10萬美元（約新台幣319萬元）以下罰鍰；而法國及韓國也有2年到3年不等的刑責。這些都是民主國家給予人民最基本的尊重及保障，台灣過去沒有思考周全之處，應該要現在趕快亡羊補牢。

洪孟楷批，民進黨還在大講違憲的言詞，說白了，是因為現在15位大法官都是蔡英文總統任內任派，「球證、裁判都是我的人」，以為這樣就能瞞天過海？呼籲在接下來的國會改革，跟上世界的潮流，中華民國應該要新增藐視國會罪，才能終結過去的亂象、也才符合權力制衡。洪孟楷強調，對國會的尊重、才是對人民的尊重。