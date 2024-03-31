藍白進攻國會改革主導議題 綠委引社會輿論施壓反擊

立法院國民黨、民眾黨聯手，藍白在多項議題合作，攻勢連連，繼提案凍漲電價後，國會改革大戰一觸即發，綠營居於劣勢，要想辦法突圍，與社團、民間團體倡議推動議題，反守為攻引進社會輿論力量外加側翼助攻，壓制反擊在野黨。

電價四月起調漲，國民黨團、民眾黨團聯手在立法院提出凍漲電價提案，民進黨團要求交付朝野協商，提案進入一個月「冷凍期」。電費漲價政策仍如期實施。同一時間，台灣蠻野心足生態協會等卅個環保團體與專家學者發動共同連署反對凍漲電價，呼籲電價漲跌應回歸符合公平公正與專業的電價審議機制，讓電價審議獨立於政治力之外。環團更聚集立法院外抗議藍白提案。

參與共同連署的多個環保團體積極發聲，3月20日與民進黨立院黨團副幹事長洪申翰舉行記者會，提出3大訴求，盼電價審議委員會參採；洪申翰表示，因應國際燃料價格波動，這波調整電價是必然趨勢，長期的低電價雖然成功吸引外資進駐台灣，但也因此使大戶失去選擇綠電的誘因。

蔡政府過去完全執政，在國會擁有過半席次優勢，掌握議程安排、法案、預算等主導權，但新國會民進黨淪為少數黨，在野黨擁有多數席次，只要藍白聯手出擊，民進黨難以招架。

民進黨立委鍾佳濱表示，民進黨現在國會相對是少數，但過去民進黨執政也曾有國會席次較少的經驗，不同於扁政府朝小野大，民進黨經過8年執政，更有能力面對問題，反而是心態要調整，國會黨團要變成執政黨的主力部隊，皮要繃緊思考對策，民主社會、政黨政治，哪個政黨在國會表現不佳，就會受到社會反撲，國會任何決定社會跟公民團體都看在眼裡，不是國會表決通過就沒事，若是一意孤行，終究要面臨社會的反撲。

民進黨立委蔡易餘表示，這屆國會確實感受到危機感，一旦只要送交表決就輸了，不論是委員會或院會都是如此，因此，民進黨要認真面對輿論，並強化議題跟輿論論述，讓社會大眾能夠理解跟接受，現在跟社會對話非常重要，唯有用社會共鳴給在野黨施壓，這應該也會最近民進黨主席賴清德要求立委多開直播、強化社群經營的原因。