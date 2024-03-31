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國會改革朝野大戰！藍周一排審 綠要先開公聽會

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰／台北即時報導
立法院司法法制委員會下周一排審國會改革法案，民進黨團主張先舉行公聽會，待民進黨團版本交付委員會併案審查，下周輪值召委的國民黨立委吳宗憲表示，既然已經排審就照程序走。圖／聯合報系資料照
立法院司法法制委員會下周一排審國會改革法案，民進黨團主張先舉行公聽會，待民進黨團版本交付委員會併案審查，下周輪值召委的國民黨立委吳宗憲表示，既然已經排審就照程序走。圖／聯合報系資料照

新國會推動國會改革行動，藍綠各提版本，朝野攻防大戰即將啟動。立法院司法及法制委員會周一排審國會改革草案，但民進黨團前天才公布草案，趕不上委員會排審，民進黨團表態要求先舉行公聽會，待黨團提案送進委員會後再併案審查。藍綠審查時間喬不攏，藍批綠變來變去，綠強調重大法案審查要周延。

司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲說，民進黨想法變來變去，既然已經排審就照程序走，周三也會辦公聽會，不會忽略任何人的意見，「但不可能一直拖」，因為這周如果不做，下周由民進黨立委鍾佳濱輪值召委，拖下去不知道拖到什麼時候。

民進黨團前天提出黨團版國會改革草案，預計周二程序委員會審查，因逢清明連假，最快下周才有機會付委審查，形同恐要再晚一周。國民黨方面是否會等待一起審查？吳宗憲表示，看狀況，審查法案需要多久時間也不知道，就是照順序走，且本周只有兩天議程，周一委員會專案報告、周三公聽會，也不會粗暴地在周一就開始逐條審查，會依照程序慢慢走。不過，吳宗憲也說，不可能一直拖，所以程序就開始走，因為審查多久都不知道。

鍾佳濱則說，司法法制委員會周三排定公聽會，接下來還有民進黨團版本送進委員會排審，國民黨確實可以用議事方式阻撓，不讓民進黨團版本一起審查，「但國民黨團有必要這麼做嗎？」實際情況還是要看周一開會情形而定。

鍾佳濱表示，重大法案審查要周延，不會預設立場，如果連基本的信任都沒有，這不是很可笑？重大法案不是某一個黨團掌握多數說了就算，如果這樣做，跟當年「半分忠」的國民黨立委張慶忠審查服貿法案時，只花半分鐘就出委員會，引發社會強烈反彈，「難道還要重複這樣慘痛的教訓嗎？」鍾佳濱強調，國會改革不是單一政黨的專利，大家意見要討論，才能尋求共識完成修法。

國會改革朝野大戰，但現在連「對打」時程喬不攏，依往例，可能的解方包括兩種，第一是在委員會審查時綠營提出修正動議，第二是待藍白法案送出委員會後，綠營版逕付二讀，併案協商。

國會改革 國民黨 民進黨

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