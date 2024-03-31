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避免「勢」散掉…鞏固小草尋戰將 白伸陸戰觸角

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導
民眾黨主席柯文哲出席感恩小草回顧暨木可新品發表會，柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）觀看小草見面會成果紀錄。記者曾原信／攝影
民眾黨主席柯文哲出席感恩小草回顧暨木可新品發表會，柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）觀看小草見面會成果紀錄。記者曾原信／攝影

台灣民眾黨這兩天分別在新北和高雄舉辦青年眾議匯聚論政座談會，由黨主席柯文哲、秘書長周榆修親自和分組青年面談，聆聽小草心聲並作出回應。民眾黨青年部副主任劉昱鴻表示，從二○二四選舉結果可見，兩黨的年輕支持者急遽流失，因此選後兩黨也有許多積極作為，大家都在辦講座和營隊，但民眾黨和藍綠兩黨有很根本性的差異，就是會很實在的提供年輕人參政的機會。

劉昱鴻指出，目前民眾黨在全台僅十五席縣市議員，二○二六年選舉有很多地方可以讓青年投入基層選舉，至少初選不用準備龐大的資源，也不用當助理十多年才有機會參選，透過青年世代的參與跟關注，台灣的政治才能往更好的方向前進。

柯文哲指出，民眾黨支持者有年輕、高學歷、走中間路線等三特色，目前繳費的黨員將近二萬人，六十歲以上黨員不到百分之五，大學學歷以上百分之八十五，對統獨意識形態比較沒有那麼強烈。

柯文哲表示，選後民眾黨部門重組後新設傳統組織部、社會發展部、青年部、國家治理學院。傳統組織部負責管理各縣市黨部，社會發展部與百工百業、公廟、社團建立關係，拉出青年部負責處理與青年相關活動與議題，以及透過國家治理學院上課和訓練，盼在過程中找到合適選舉的人，提供訓練和參政舞台。

立法院民眾黨團主任陳智菡表示，相較於國民黨、民進黨現在開始著重空戰，民眾黨空戰階段已有一定的經驗和基礎，反而是在陸戰的部分不足，因此近來隨著黨組織擴大增加實際上的互動與接觸，進一步伸出觸角。

知情人士透露，選舉空窗期，主要號召小草，維持支持熱度和凝聚意識，避免選舉熱情的「勢」散掉，藉此讓支持者增加對政治的了解並強化入黨意願；真正的入黨潮應該會在二○二六年地方選戰前，屆時各方有意參選之士會帶槍投靠。

台灣民眾黨 柯文哲 陳智菡 青年

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