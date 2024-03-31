「亞洲統神」親授…強化空戰戰鬥營 藍助理兩頭燒

國民黨過去幾次大選屢因空戰戰力不足，致處於不利地位。國民黨近期開辦「群賢戰鬥營」，強化國民黨立委助理的空戰能力。據了解，此次課程除邀請「鯊鯊主播」李珮瑄等有實戰經驗的講師，壓軸場將邀請戰鬥藍領袖趙少康及網紅「亞洲統神」親授空戰技能。

此次戰鬥營由國民黨政策委員會、立法院黨團及革命實踐研究院共同舉辦，課程分成新媒體經營、媒體公關、議題操作和危機處理、政論節目等，亦有傳播或新聞業界資深實務人士、網紅等受邀授課。此外，在實戰技能方面，有教學新聞稿寫作、Podcast製作實務、短影音製作、ＡＩ跟ChatGPT應用。

據了解，本次培訓由革實院發起，定位是內部培訓課程，邀國會助理上課，強化空戰能力及掌握資訊的反應及敏銳度。因青年團隨著國民黨組織改革，被併入數位青年部，革實院必須做其他培訓工作，同時從黨內開始，進一步和社會連結。

有已上過課的國民黨立委助理表示，他是自願參加，沒有任何人強迫他，上課有助於自己更熟悉新媒體操作跟網路議題攻防，畢竟網路戰場才是未來主流，幕僚不可能不學。他坦言確實有聽過有助理是被主管強迫報名，「但也沒那麼委屈」，上課交朋友，又有免費晚餐。而三月廿八日上課的師資正是李珮瑄。

另有資深國民黨立委助理否認被強迫參加一說，強調這次營隊是自願參加制，且名額有限，熱門的課說不定搶不到。

此外，有國民黨立委助理表示，本次營隊開課時間皆為晚上，助理們白天通常事情繁忙，晚上只想下班回家，縱然課程內容優質，也是心有餘而力不足。但晚上開課是不得不，白天忙立法院的事情都來不及，哪有時間上課？