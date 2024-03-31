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賴清德：戰爭沒有贏家

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
賴和小行星國際命名會昨天舉行，賴和長孫賴悅顏（左）以賴和作品「一桿秤仔」為主題的球棒，贈送給即將就任第十六任總統的賴清德（右），球棒上刻有限定版一六的編號。記者曾原信／攝影
賴和小行星國際命名會昨天舉行，賴和長孫賴悅顏（左）以賴和作品「一桿秤仔」為主題的球棒，贈送給即將就任第十六任總統的賴清德（右），球棒上刻有限定版一六的編號。記者曾原信／攝影

副總統賴清德昨晚出席新北市嘉義同鄉會活動時表示，他即將擔任第十六任總統，深深感受到責任及使命。不只是要守護台灣安全、穩定兩岸關係，也要促進印太和平。戰爭沒有贏家，和平無價，他會秉持這樣的理念，繼續在蔡總統建立的路線上，維持兩岸和平。

賴清德說，發展經濟也是政府最重要的責任之一，同時也要照顧弱勢族群，讓每一個人都能安居樂業。他感謝幾十年來，各行各業的用心打拚，歷屆政府也以拚經濟為優先，這幾年來，台灣經濟已獲致良好成果。

賴清德強調，維護台灣主權，穩定兩岸關係，維持民主制度，並在這條民主道路上繼續走向世界，台灣的未來一定會更加進步繁榮。

國際天文學聯合會（ＩＡＵ）最近通過，正式命名編號五九七九六六小行星為「賴和」，賴和基金會昨天舉辦「賴和小行星」國際發表會。受邀出席的副總統賴清德表示，未來浩瀚無垠的宇宙中，有來自台灣的光芒，且這個光芒可以感受到，一位仁醫，如何盡心照顧貧窮的民眾，一位醫師在辛苦、殖民的時代，不忘替人民發聲，也不忘推動台灣文化的發展。

這場發表會中，賴和基金會與賴和家屬也贈送台灣文學館開發的「一桿秤仔」球棒，致贈給棒球迷賴清德，球棒上刻有限定版一六的編號，期待賴清德在就任第十六任總統後，能持續以公義捍衛台灣。

台灣文學 賴和 賴清德

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