賴清德：戰爭沒有贏家 繼續蔡總統路線維持兩岸和平

賴清德副總統今晚出席新北市嘉義同鄉會活動時表示，戰爭沒有贏家，和平無價，他會秉持這樣的理念，繼續在蔡英文總統建立的路線上，維持兩岸和平。

新北市嘉義同鄉會今舉辦第十一屆第三次會員大會，賴清德致詞時說，今天懷抱感恩的心情參加新北市嘉義同鄉會新春活動，感謝鄉親們的大力支持。日前他到嘉義參訪的亞洲無人機研發中心深具潛力，可預期無人機是未來全世界發展的重要產業，嘉義縣也將從農業、工商大縣成為科技大縣，他會和大家站在一起，共同打拚。

賴清德表示，他即將擔任第16任總統，深深感受到責任及使命。不只是要守護台灣安全、穩定兩岸關係，也要促進印太和平。戰爭沒有贏家，和平無價，他會秉持這樣的理念，繼續在蔡總統建立的路線上，維持兩岸和平。

賴清德說，發展經濟也是政府最重要的責任之一，同時也要照顧弱勢族群，讓每一個人都能安居樂業。他感謝幾十年來，各行各業的用心打拚，歷屆政府也以拚經濟為優先，這幾年來，台灣經濟已獲致良好成果。

賴清德強調，維護台灣主權，穩定兩岸關係，維持民主制度，並在這條民主道路上繼續走向世界，台灣的未來一定會更加進步繁榮，大家繼續打拚。