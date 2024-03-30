賴政府新內閣受矚 學者籲朝野共組閣但坦言有難度

總統當選人賴清德將於今年520就任，我國是否迎來第一個聯合政府，為各界關注。長風基金會今舉辦論壇，討論賴政府的組閣選擇及其挑戰。與會學者提出倡議，認為賴清德應考慮聯合組閣，不過亦有學者認為，就現實經驗而言恐有困難。

東吳大學政治系教授劉書彬現場線上調查，多數人認為賴清德會以民進黨為主體單獨組閣。她呼籲，應以國家、人民利益考量，籌組聯合政府，展開黨際談判，我國組聯合政府可行，因具備內閣制特徵。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，我國目前半總統制偏向總統制運作，總統與國會不一致，會任命自己的黨組閣，只要內閣支持基礎不是國會多數，此內閣即少數政府，代表半總統制會偏向總統制。他認為，聯合內閣的運作在全世界民主國家的經驗裡面，是較好的運作情況，不過就現實的經驗來講，在台灣實現的可能性非常低。

蘇子喬提到，關於總統選舉是否要改成兩輪決選制，他認為此方案是好的，可是透過修改法律的方式，有法政學者認為有牴觸憲法之虞。此外憲法中的覆議制度在未來的運作中，可能不斷發生。

蘇子喬說明，立法院多數通過的法案，行政院要求覆議，立法院若過半數再通過一次，就可以維持原法案，也就是反否決。未來如果立法院藍白合作，立法院多數通過的法案會逼著行政院執行，因要否決也否決不了，這樣到底是誰在執政？執政黨完全失去自主性。

蘇子喬認為，即使不是聯合內閣，執政黨如果組成少數政府，可能必須試著在不同的個案裡，獲得國民黨或是民眾黨支持。

東海大學政治系教授沈有忠表示，我國半總統制的土壤是議會內閣制，內閣制的土壤長出內閣制的樹，這棵樹無法運作時，再用接枝的方式，變成現在的結果，所以才會有人說是怪胎。

沈有忠說，是否要組聯合內閣，是由總統和各黨領袖決定，通常聯合內閣需要剛性政黨和政黨協商基礎，過去雖有跨黨派人士入閣甚至組閣例如扁政府時期的行政院長唐飛，但不是黨際協商，國民黨也拒絕替唐飛背書，雖有跨黨人士加入內閣，本質上終究是一黨。

沈有忠提到，共治應該是要一個選項，2000年時，國民黨、親民黨疾呼，應要讓台灣進入共治。當前憲政爭議來說，例如國情報告、國會擴權等，過往討論會認為總統濫權，前總統馬英九一黨執政、蔡英文總統一黨執政，看到的都是總統的問題，好像一把屠龍刀隨便亂揮，透過修法把屠龍刀磨鈍，再修一把倚天劍出來。以現行朝野互不信任的情況，且社會高度對立，再修出一把倚天劍，在憲政運作上，恐會製造更多的衝突和僵局。